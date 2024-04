Vezetőszáron, a büntetés-végrehajtási intézet szakembereinek kíséretében érkezett a csütörtökön a Gyulai Törvényszéken tartott előkészítő ülésre a vádlott, a 21 éves orosházi férfi. A tárgyalótermek előtti folyosón ott várakozott az egyik sértett, a fiatal édesapja is. Immár az ülésen azt mondta az édesapa, hogy nem kíván polgári jogi igényt előterjeszteni, mivel kimondottan kára nem keletkezett. Viszont elvesztette a fiát, őt szeretné visszakapni, ha lehetne.

Bíróság elé állt a 21 éves fiú, aki egy késsel őrjöngött egy orosházi tanyánál: megsebesítette édesapját, majd a rendőröknek sem engedelmeskedett. Fotó: Licska Balázs

A nyakán és az arcán okozott sérülést édesapjának

A vádirati tényállás szerint a fiú egy orosházi, tatársánci tanyán élt a szüleivel, szűkös anyagi körülmények között. A fiatal és édesapja Kardoskúton közfoglalkoztatottként dolgoztak. Tavaly június 12-én, munkából hazafelé bementek egy boltba, ahonnan hitelbe hozták el az élelmiszereket, mivel a bankkártya nem működött és az automatából sem tudtak pénzt felvenni. Mivel korábban is előfordult, hogy nem tudtak fizetni, a fiatal dühös lett, szégyent érzett.

Hazafelé az édesapa bement a testvéréhez, közben a fiú hazament, ahol megebédelt, majd megivott három sört. Aztán az édesapja is hazaért, ő is megebédelt. Ezt követően a vádlott minden előzmény nélkül megfogta a sértett arcát, hátrabiccentette a fejét, és egy késsel a nyakán és az arcán sérüléseket okozott neki. Az édesapa kitolta a fiút a házból, majd az élettársával közösen ki is zárták, és értesítették a rendőrséget.

Nem engedelmeskedett, sőt beintett a rendőröknek

A fiatal pedig elindult, úgy, hogy nála volt a kés is. A helyszínre több rendőr érkezett, akiknek nem engedelmeskedett a vádlott, felszólításra sem dobta el a nála lévő kést. Volt, hogy hátrált, volt, hogy fenyegetőzött – egy videó szerint be is intett a rendőröknek –, és mivel nem vetette alá magát az intézkedésnek, figyelmeztető lövéseket is leadtak a rendőrök. Akkor, amikor a fiú megindult a rendőrök felé, 5-6 méterről egy célzott lövéssel ártalmatlanították, a hasánál találták el.

Bár a fiú az édesapjának csak nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozott, mivel a nyakánál és az arcánál tette mindezt, akár életveszélyes sérülések is keletkezhettek volna, amelyek akár az édesapa halálához vezethettek volna. Ez csak azért nem történt meg, mivel az édesapa védekezett. A vádlott ellen a Békés Vármegyei Főügyészség emberölés kísérlete, valamint – azért, mert a rendőröket is fenyegette – felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat.

Nem érzi magát bűnösnek – ezt mondta a fiatal dr. Csepregi-Matus Éva bíró kérdésére a csütörtöki előkészítő ülésen. Fotó: Licska Balázs

Így jött ki rajta a feszültség

A 21 éves férfi azt mondta a Gyulai Törvényszéken dr. Csepregi-Matus Éva bíró kérdésére, hogy nem érzi magát bűnösnek, mivel nem volt szándékosság a tetteiben, váratlanul történt minden. Kiemelte: nem olyan ember, mint amilyen azon a napon volt, sosem bántott senkit. Sőt, mindig csak tűrt, felgyülemlettek benne a dolgok, az otthoni körülmények, és így jött ki rajta a feszültség.

Nem neheztel az apjára, persze volt, ami nem tetszett neki. Mivel nem volt pénzük, el kellett mennie dolgozni, ami megterhelő volt a számára, kényszerként élte meg, és úgy érezte, hogy nem állt rá készen. Hitelt is fel kellett vennie. Mivel nem érezte a támogatást, magába fordult, és aznap kitört belőle az egész.

Gondolatai fogságába került

Felidézte, hogy miután rács mögé került, készült egy szakvélemény, amely szerint tartós depresszióban szenved. Volt ideje átgondolni az egészet, hogy miként tudott belezuhanni ebbe az egészbe, és rájött, hogy valójában megoldható dolgokon stresszelt. Kilátástalannak látta az életét, kerülte a társaságot, nem érzett motivációt a munkához, mint fogalmazott, gondolatai fogságába került. Hibázott, hogy élt a káros szenvedéllyel, az alkohol pedig kihozta belőle a feszültséget.

A gondolatait összeírta, ezeket is felolvasta a bíróság előtt. Ekkor is hangsúlyozta, hogy nem olyan ember, mint amilyennek tűnik, nem volt vele gond. A tette nem az édesapja ellen irányult, és szeretné neki meghálálni azt, hogy most is mellette áll. Nem szeretné elveszíteni a fiatalságát, szeretné többre vinni az életben, a bajban segítséget kérne, munkát is vállalna.