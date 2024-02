Rangos országos elismerésben részesült a bűncselekmények áldozatainak napja alkalmából a napokban Kaposváron rendezett ünnepségen Budai-Acsai Krisztina rendőr százados, a Szeghalmi Rendőrkapitányság bűnügyi fővizsgálója. A Victima Protector díj az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság által alapított elismerés, amelyet az áldozatok segítése terén kiemelkedő munkát végző szakemberek kaphatnak meg. Évente tíz ilyen elismerés adományozható. A díjakat dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszter és dr. Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át.

Az áldozatok védelméért, segítéséért Victima Protector díjjal tüntették ki Budai-Acsai Krisztina rendőr századost

A Békés vármegyei rendőrnő közel 20 éve, 2005 óta teljesít hivatásos szolgálatot. Első, bűnügyi vizsgálói beosztásából szorgalma, tehetsége alapján négy év elteltével bűnügyi fővizsgálóvá nevezték ki. Főként gyermekeket, családokat érintő bűncselekményekkel foglalkozik, kiemelkedő színvonalon és töretlen lelkesedéssel dolgozik. Nehéz helyzetekben is könnyen teremt kapcsolatot az áldozatokkal, együtt érez velük, igyekszik megnyugtatni őket, váratlan helyzetekben is arra törekszik, hogy minél inkább támogatni tudja a rászorulókat. Közel két éve kiváló szakmai színvonalon bűnmegelőzési feladatokat is végez.