Kerekesszékes, védekezni nem tudó embertől akart pénzt szerezni egy férfi tavaly június 19-én este Gyomaendőrön. Először az utcán tartóztatta fel, azt állította, hogy korábban sört fizetett neki, és ennek az árát kéri vissza. A megszólított férfi nem iszik alkoholt, tehát nem volt igaz, hogy tartozik, a látásból ismert ember viszont kötötte az ebet a karóhoz. Miután pénzt nem kapott, és a segítségre szoruló férfi hívni akarta a rendőrséget, kikapta a kezéből a telefont, felpattant a kerékpárjára, és eltekert. A kifosztott férfi megpróbálta utolérni, de nem tudta, viszont amikor hazaért, ott találta a háza kapujában. Nem tágított, továbbra is pénzt kért, ekkor már azért, hogy visszaadja a mobiltelefonját. Be is ment hozzá, szó szót követett, közben egyszer arcul is csapta, és többek közt a pénztárcáját, valamint egy másik telefont vitt el tőle.

A rendőrök a bejelentés után elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, és képeket mutattak a bűncselekmény áldozatának. Felismerte a támadóját, korábban többször is látta biciklizni a háza előtt, de a nevét nem tudta. A rendőrök viszont igen, és nem sokkal később elő is állították a gyanúsítottat. Egy telefont, valamint a pénz nagy részét lefoglalták tőle, és visszaadták a tulajdonosnak. A Szarvasi Rendőrkapitányság az 51 éves gyomaendrődi férfit kifosztás és rablás bűntettek elkövetésével gyanúsítja. A vizsgálat befejeződött, a rendőrség az iratokat kedden vádemelési javaslattal küldte el az ügyészségre.