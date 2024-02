A 36 éves bajai férfi 2023 júliusában kezdett a kábítószer-kereskedelembe, ettől az időponttól kezdődően ismeretlen személytől amfetamin hatóanyagú, kábítószernek minősülő anyagot szerzett be továbbértékesítési célzattal és azt – többek között – a 45 éves bajai férfinak adta el. A 45 éves bajai férfi révén jutott el a drog a Békés vármegyei elkövetőkhöz. A férfiak nemcsak továbbértékesítési célzattal, de saját használatra is vásároltak kábítószert, és nemcsak amfetamin tartalmút, de kokaint és marihuánát is.

A járási ügyészég egyrészt azért kezdeményezte a férfiak letartóztatását, mert tartani lehetett attól, hogy szabadlábra kerülésük esetén a tanúk befolyásolásával vagy a bizonyítékok manipulálásával a bizonyítás eredményességét veszélyeztetnék, másrészt a bűnismétlés veszélye is fennállt. A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve 1 hónapra elrendelte a letartóztatásukat.