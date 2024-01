Egy kardoskúti tanya melléképületében csaptak fel a lángok december 25-én éjszaka. Az Orosházi Rendőrkapitányság két körzeti megbízottja, Klement Tamás rendőr zászlós és Szöllősi Péter rendőr főtörzsőrmester szolgálatellátásuk során Tótkomlós felől Kardoskút felé tartottak, amikor felfigyeltek arra, hogy az úttól mintegy 350 méterre tűz van. A nehéz terepviszonyok miatt a kocsit hátrahagyva, futva tették meg ezt a távot és odaérve látták, hogy a melléképület ég, de a parazsat a szél a körülbelül 5 méterre lévő főépület felé fújta. Kistelepülés lévén ismerték az ott élőket, tudták, hogy a házban felnőttek és gyermekek is vannak. Azonnal dörömbölni kezdtek az ajtón, amit 1-2 perc múlva nyitottak csak ki. Egyértelmű volt, hogy a lakók aludtak, a rendőrök riasztására ébredtek csak fel. Miután mindenki biztonságban volt, Klement Tamás és Szöllősi Péter két sertést és egy kiskutyát is kihoztak a melléképület melletti színből. Mindezt úgy, hogy a hatalmas füsttől alig láttak és a lángoló gerendák is a közvetlen közelükben recsegtek.

A két körzeti megbízottnak még akkor este köszönetet mondott a család, csütörtökön pedig Békés Vármegye rendőrfőkapitánya Vörös Ferenc r. ezredes is kifejezte elismerését és jutalmat adott át nekik.

Szőllősi Péter rendőr főtörzsőrmester 2011-ben Pest vármegyében kezdte meg hivatásos szolgálatát, majd 2016-ban a Békéscsabai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán dolgozott. Három évvel később, 2019. márciusában került az Orosházi Rendőrkapitányság állományába, mint Pusztaföldvár körzeti megbízottja. Felesége és három kisgyermeke büszke rá.

Klement Tamás rendőr zászlós 2003 óta hivatásos rendőr. Békés vármegyei születésű, de az első hét évben a Köztársasági Őrezrednél szolgált. Az Orosházi Rendőrkapitányságon 2010 óta dolgozik, 2013 óta pedig Tótkomlós körzeti megbízottja. Élettársával él, aki nagyon büszke életmentő párjára.