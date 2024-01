Olvasói jelzés érkezett szerkesztőségünkbe, miszerint szilveszter éjjel autókat törtek fel és loptak el Gyomaendrődön. Váradi Gusztáv beszámolója szerint az ő Volkswagen típusú autója is áldozatul esett, és az övével együtt mintegy 10 járművet törtek fel összesen a városban. Néhányból csupán értékeket vittek el, de párat magukkal is vittek az elkövetők. Váradi Gusztáv Volkswagenjét elmondása alapján gazdasági totálkárosra törték össze. Hozzátette, tudomásuk szerint két elkövető volt.

A helyiek kedélyeit igencsak felborzolták a szilveszter éjszakai események, az autólopásokról több városi fórumon is szó esett. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy már a saját udvarukban sem érzi biztonságban járművét a történtek miatt. Más arra biztatta a lakosságot, hogy nézzen körül mindenki a portáján, mert a tolvajok több mindent is elloptak, például szerszámokat, kisgépeket, pénzt, transzmittert, valamint magnókat és autókulcsokat is. Szintén egy gyomaendrődi lakos elárulta, hogy hozzájuk is bejutottak, de nem tudták kivinni az autójukat, mert a dupla kapun erős lánc és lakat van. A kiskapuban viszont benne volt a kulcs, azt kinyitották és egy második kiskaput is tárva nyitva hagytak, ami be volt reteszelve. Hozzátette: tőlük végül szerencsére nem vittek el semmit.

Helyi információk szerint az autókkal kapcsolatos esetek az endrődi városrészen történtek, a Sugár út környékén.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatójából kiderült, hogy több járművet is elloptak 2023. december 31-én és 2024. január 1-jén éjszaka, Gyomaendrődön. A bűncselekményeket egy 16 és egy 17 éves fiú követte el, akik a rendőrségen elmondták, hogy csak kocsikázni szerettek volna. Szilveszter éjszakáján jött először a gondolat, hogy szétnéznek a városban, hátha találnak olyan autót, amiben benne hagyták a kulcsot. Nem kellett sokáig keresniük, az egyik kapubejáróban volt is ilyen. Felváltva vezettek egészen addig, míg egyikük bele nem tolatott egy árokba. Kiszálltak, hátrahagyták a kocsit, és elindultak egy másikat keresni. Rövid időn belül találtak is egyet, amivel közel egy órát furikáztak. Másnap este hasonló programot terveztek. Az első autóban, amit nyitva találtak, benne maradt a kulcs, de nem indult. Egy másik nyitva volt ugyan, de a kulcsot nem találták, így az utastérből magukhoz vettek egy adaptert és egy transzmittert, majd találtak egy pénztárcát is több tízezer forinttal, amit szintén eltettek.