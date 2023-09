Békés vármegyében a legrégebbi időpont óta egy Köröstarcsán fellelt holttest vár azonosításra. Az 1996 májusában megtalált ismeretlen nő a leírás szerint 166-170 centiméter magas, közepes testalkatú, barna hajú, magas homlokú, hiányos fogazatú asszony volt, akinek sebhelyek borították a hasát. Különös ismertetőjegye a jobb lágyékhajlatában lévő műtéti heg. A szakértők megállapították azt is, hogy méheltávolításon esett át. Halálakor virágmintás, román feliratú, címkés hálóinget, barnás színű bársonynadrágot, sötét pulóvert, zöld garbót, kötött kardigánt, szürkés-fekete télikabátot, kék gumicsizmát viselt. Volt nála egy tükör, egy Zaira karóra, s egy pár lencse alakú, aranyszínű fülbevaló. Teste a megtaláláskor már erősen bomlott.

A főkapitányságon elmondták, egy évvel később, 1997 májusában egy férfire bukkantak Gyulán, aki pár héttel később halt meg a Pándy Kálmán kórházban és máig rejtély személyazonossága. A szakállas férfi körülbelül 176-180 centi magas volt, közepes testalkatú, őszesbarna hajú, szürkéskék szemű, hosszúkás arcú. Nagy, elálló fülei voltak, hiányos volt a fogazata és sebhelyek, hegek borították a testét. A jobb könyöke alsó részén ödémát, lábszárain zölddiónyi barnás-sárga elszíneződést észleltek. Zöld-fehér-fekete Reebok edzőcipőt, farmernadrágot, bordó pólót, lila-szürke kötött pulóvert, világoskék melegítőfelsőt, selyembéléses, zöld-barna-fekete kockás szövet dzsekit viselt. Zsebében drapp zsebkendő, piros öngyújtó, és ázott Sopianae cigaretta lapult.

Újabb egy éve elteltével, 1998 novemberében Békéscsabán is találtak egy férfi holttestet. Az illető 186-190 centi magas volt, őszülő, fekete hajú, közepes testalkatú, vaskos nyakú, hiányos fogazatú, ívelt szemöldökű. Fekete félcipőt, sötétkék Levis farmert, fehér trikót és pólót, valamint búzakék inget és Wrangler márkájú farmerdzsekit viselt.

Legutoljára 2005 áprilisában találtak olyan halottat Békés vármegyében, akinek ismeretlen maradt a személyazonossága. Békésszentandráson bukkantak a 171-175 centi magas, közepes testalkatú, alacsony homlokú, barna hajú, szakállas, hiányos fogazatú, ápolatlan körmű, erősnek bomlásnak indult testre. A férfi sötétszürke Diamant márkájú szövetnadrágot, fekte XL-es méretű pólót viselt. Nyakában fekete, 52 cm-es, Italy feliratú ezüstnyaklánc volt, amin egy kétcentis ezüst pisztolymedál lógott.

Külön figyelem a műtéti hegekre, a tetoválásokra

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon részletezték: ismeretlen személyazonosságú holttest esetén meghallgatják a bejelentőt, vagy azt, aki megtalálta. A holttest arcáról, arcprofiljairól, majd az egész tesétről fényképfelvételeket készítenek, különös tekintettel a műtéti hegekre, tetoválásokra, s az egyéb, azonosításra alkalmas elváltozásokra. Amennyiben az arc állapota nem megfelelő, megkísérlik helyreállíttatni. A holttest ruházatát is jegyzőkönyvben, fényképfelvételen rögzítik. Adatgyűjtés indul, ellenőrzik az eltűntként körözött személyeket a nyilvántartásban. Indokolt esetben a holttest ruházatát is kitisztíttatják, minden apó részletre figyelnek. A különféle tárgyakat – ékszert, órát, pénzt – becsomagolják, tárolják. Az azonosítás érdekében – amennyiben lehetséges – biztosítják a DNS-mintát, a vér-, hajmintát, az ujj-, tenyérnyomatot, a fogstátuszt, a csonttörések, műtétek leírását, a holttest pontos méreteit, lábnagyságot. A DNS-profil meghatározására szakértőt rendelnek ki, véleménye alapján megnézik a rendelkezésre álló egyéb nyilvántartásokat is. Elrendelik a holttest azonosítását célzó körözést.

Ha a személyazonosság egy hónapon belül nem derül ki, minden információt a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Osztály adatkezelésre felhatalmazott szervének küldenek meg. A holttestet ismeretlen személyazonosságú halottként anyakönyveztetik, gondoskodnak az önkormányzati temettetésről, az ékszereket, értéktárgyakat, értékpapírokat az önkormányzatnál letétbe helyezik. Sikeres azonosítás esetén arról – a hozzátartozók nevének, lakhelyének közlésével együtt – az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerint illetékes önkormányzatot értesítik.