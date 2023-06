– Kilenc óra körül láttuk, hogy az ajtó nyitva és anyukám eltűnt – mesélte az OrosCafénak az idős nő lánya. – Azonnal autóba ültünk és először a környéket, majd később egyre nagyobb területet bejárva próbáltuk megtalálni. Mikor ez nem vezetett eredményre, bementünk a rendőrségre. Ott azt mondták, próbáljuk tovább keresni, de természetesen ők is bekapcsolódnak. Feltettem egy posztot a Facebookra is, hátha valaki látta az édesanyámat. Egész nap, étlen-szomjan kerestük a férjemmel a mamát, míg végül öt óra tájban szóltak a rendőrségről, hogy a mezőőrök ráakadtak és szerencsére nagyobb baj nem történt.

Györgyi Zoltán mezőőr az Oroscafénak elmondta: jelzést kaptak arról, hogy az erdőszélen láttak egy fekete ruhás asszonyt bóklászni.

– Felhívtam a főnökömet és azonnal beültünk a terepjáróba, hogy hátha sikerül megtalálni és ezzel minden bizonnyal meg is menteni szegényt. Már messze jártunk a várostól, a régi Csabai úton, kilométerekkel a kutyamenhelyet elhagyva, mikor megláttuk. Azonnal odahajtottunk és szerencsére épségben be tudtuk ültetni a kocsiba a holtfáradt nénit. A fáradtságon, a szomjúságon és az elhagyott papucsán kívül szerencsére nagyobb baja nem történt. Adtunk neki inni, majd bevittük a rendőrségre, akik értesítették a néni ápolónő lányát és a gondjaira bízták – elevenítette fel a délután történéseit a mezőőr.