Mint ahogy a PestiSrácok nyomán hírportálunk is megírta, szexuális cselekményt követhetett el egy Békés vármegyei kisebb településen egy pedofil történelemtanár egy 13 éves lány sérelmére, ráadásul úgy, hogy a gyermeket a saját apja szolgáltatta ki számára, és korábban az apja is molesztálta a lányt. Azt is megírtuk, hogy már a tanár előző munkahelyén, egy orosházi általános iskolában is felmerültek aggályok a pedagógussal, ott emiatt szűnt meg a munkaviszonya. A PestiSrácok megkapott több elmentett üzenetet, amelyeket akkoriban küldözgetett egy volt tanítványának. Az a lány a zaklatás idején 15 éves volt.