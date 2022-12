Rangos szakmai elismerést kapott hétfőn Budapesten Bárdos Benjamin r. zászlós, a Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozója. Kimagasló szakmai tevékenységéért a Rendőrségi Igazgatási Központban megtartott ünnepségen dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes jutalomban részesítette – olvasható a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

A zászlós 2003 óta rendőr, hivatásos szolgálatát a Békéscsabai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán kezdte járőrként. Később körzeti megbízott, majd 2014-ben nyomozó lett, főként kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények felderítését végzi. Elhivatott szakmai munkájának köszönhetően az elmúlt időszakban több nyomozás során sikerült nagyobb mennyiségű kábítószert lefoglalni és a fogyasztók mellett terjesztőket is eljárás alá vonni.

Emellett a körözési tevékenységet is kiemelkedően végzi, valamint a Békéscsabai Rendőrkapitányságon ő látja el a kapcsolattartói feladatokat is a városban működő szurkolói csoportokkal. Kiváló spotter, ezt az is mutatja, hogy a magyar rendőrség már több nemzetközi labdarúgó tornára is delegálta.