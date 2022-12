Ki ne emlékezne a nagysikerű „Angyalbőrben filmsorozatra. Bár szerepeltek benne rendőrök, a történet alapvetően a katonákról szólt. Békés megyében azonban idén megtörtént, hogy egy nő a rajta segítő rendőröket nevezte angyaloknak. Ő és édesanyja január 24-én Békéscsabáról indultak el egy közeli településre, de a megyeszékhely határában lerobbant az autójuk. Tanácstalanul álltak a kocsi mellett, amikor éppen arra ment egy rendőrautó, és meg is állt.

A battonyai rendőrőrs parancsnoka, Zalai Szabolcs alezredes és körzeti megbízott kollégája, Simon János főtörzsőrmester látták, hogy erősen füstöl az autó motortere, ezért megkérték az édesanyát és lányát, hogy menjenek távolabb, nehogy bajuk essen, majd intézkedtek az egyenruhások.

Hamarosan meg is érkeztek a katasztrófavédelem és a közútkezelő munkatársai is. Közben a rendőrök felajánlották a bajbajutottaknak, hogy üljenek be a fűtött szolgálati autóba, amíg megérkezik az autómentő, és ne fagyoskodjanak a hidegben.

Akár itt véget is érhetett volna a történet, de az emberségből jelesre vizsgázott rendőrök úgy érezték, hogy happy enddel kell végződnie ennek a szerencsétlen esetnek, ezért az idős nőt és lányát elvitték az úti céljukhoz. Levelükben az autóval lerobbant nők részletesen leírták a történetüket és dicsérték, „angyali embereknek” nevezték a két rendőrt.