Bizonyos foglalkozásoknál a karácsony napjai sem különböznek a sima hétköznapoktól . Az ott dolgozók évszaktól, hónaptól vagy éppen ünnepektől függetlenül is riaszthatóak.

A tűzoltóknál ebben az időszakban is minden ugyan úgy történik, mint egy átlagos napon, leszámítva azt, hogy ilyenkor a szerelési és a tantermi foglakozások alól mentességet élveznek az ünnepnapon szolgálatot teljesítő tűzoltók. Reggel ugyanúgy a megadott időben megtörténik a szolgálatváltás, a szereket és a felszereléseket átvizsgálják, lepróbálják, majd a leadó szolgálat beszámol az előző napi tevékenységeiről, ezt követően a szolgálatot leadók leveszik a személyes védőfelszereléseiket a vonuló szerekről és az átöltözést követően elhagyják a laktanyát - emelte ki Várszegi György tűzoltó főhadnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

– Előfordul az is, hogy egy-két szolgálatot teljesítő kollégának a hozzátartozói beköszönnek, de jellemzően rövid időre és nem nagy „csoportokban”, mivel a szolgálat gördülékeny ellátását nem akadályozhatják. Egy kicsi sütés-főzés ilyenkor előfordulhat, illetve az asztalra kerülnek az otthonról hozott sütemények is. Ha nincsen riasztás beszélgetéssel, pihenéssel és TV nézéssel töltik az időt.

A fecskendőket és a különleges szereket is beleértve (magasból mentő és vízszállító) plusz a kivonuló műveleti szolgálat járművével kiegészítve összesen huszonöt jármű óvja Békés megye lakosságát - hangsúlyozta a tűzoltó főhadnagy.

Természtesen a rendőrségen sem áll meg az élet az ünnepek alatt. Szombati Andrea rendőr őrnagy, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, hogy vezényelt szolgálati rendben dolgoznak és a 112-es segélyhívón folyamatosan fogadják a bajbajutottak hívását.

A békéscsabai mentőállomáson az ünnepnapi szolgálatnak megfelelően folyamatosan 70 fő lesz szolgálatban Békés megyében. Országosan egyébként több mint 1000 bajtársuk áll készenlétben, hogy a napi 2500- 3000 segélyhívásra reagáljon - árulta el hírportálunknak Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs.

– A szolgálatot igyekszünk úgy szervezni, hogy mindenki tudjon otthon is karácsonyozni a családjával a munka mellett. De a mentőállomásokon is próbálunk ünnepi hangulatot teremteni. A bajtársak fát díszítenek, akár meg is ajándékozzák egymást, és jellemzően az otthonról hozott házias ízekkel idézik fel az otthon hangulatát a riasztások között.