Bakonyi Cynthia Mezőhegyesen ült először lóháton, kiváló szakemberektől tanult. Minden szabadidejét lovak közt töltötte, így vált nála ez a hobbi egyfajta életstílussá. Ausztriába költözött, de ez a szenvedély továbbra is az élete része maradt. A lovak iránti elhivatottsága olyan erős, hogy lótenyésztő és lovassport-szervező agrármérnöki diplomát szerzett Bécsben, ahol ezután showgroom-ként, azaz versenyló ápolóként egy neves orosz díjugrató versenyző mellett dolgozott. Számos nemzetközi, valamint nemzeti versenyen indultak, amelyeken a lovasa az általa előkészített lóval eredményesen szerepelt.

Két évtized külföldön töltött idő után azonban hazahúzott a szíve Magyarországra, új kihívást keresett. Tavaly elhatározta, hogy hazaköltözik. Mivel tizenéves kora óta vonzotta a rendőri hivatás, úgy döntött, hogy jelentkezik a 10 hónapos rendőrjárőr képzésre. 2022 júliusában sikeresen elvégezte a szegedi rendőrképző akadémiát.

Azt mondja, régi vágya teljesült azzal, hogy a lakóhelyén közrendvédelmi járőrként szakmailag felkészült kollégák mellett megkezdhette a hivatásos szolgálatát.

– A lovazás mellett a szabadidőmet aktív tevékenységekkel töltöm. Amikor csak lehet, velem tart négyéves akita németjuhász keverék kutyám is. Időt szánok a külföldön szerzett német és angol nyelvtudásom szinten tartására, amit egyébként járőrszolgálatok során hasznosítani is tudok. A lovas életforma lényege a foglalkozás, a törődés, ami az állat megértésén, valamint a gondjának, igényeinek a megoldásán alapszik. Többek között ezért lettem rendőr, hogy ezt a képességemet, tudásomat fejlesszem emberekkel is. Nagyon szeretem ezt az izgalmas és változatos hivatást. Célom, hogy a munkám során szerzett tapasztalatokat felhasználva jobb ember legyek, úgy a magánéletben, mint a hivatásomban – fogalmazott a fiatal rendőr.