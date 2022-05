A 47 éves férfi házassága megromlott, és végül felesége 2018 októberében elköltözött közös gyomaendrődi házukból. A házastársak között rossz, haragos volt a viszony, mert nem tudtak megegyezni a közös kiskorú gyermekek elhelyezéséről.

A férfi 2019 márciusában lakásbiztosítást kötött a közös ingatlanra, majd 2019. augusztus 18-án az éjszakai órákban telefonon valótlan tartalmú bejelentést tett a rendőrsége, miszerint a ház udvarán parkoló – a férfi és felesége közös tulajdonát képező – személygépkocsit ismeretlen személy felgyújtotta, melynek következtében a lakástól különálló melléképület egy része is megrongálódott.

A bejelentés alapján a Szarvasi Rendőrkapitányság rongálás vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Közben a férfi rábírta ismerősét, egy 43 éves dévaványait férfit arra, hogy a rendőrségen vallja azt tanúként, a gyújtogatás éjszakáján a férfi válófélben lévő feleségét és annak új párját látta az ingatlan közelében. Még pénzt is ajánlott társának a hamis tanúvallomásért, aki beleegyezett és az eljárás során több alkalommal is valótlan vallomást tett. A felbujtó férfi közben a biztosítójához is bejelentette a káreseményt.

A férfi 2019. szeptember 01-én ismét tűzről tett bejelentést, miszerint az épület gyulladt ki. Másnap a biztosítóhoz is bejelentést tett azzal, hogy az épület tetőszerkezete teljesen leégett és fennáll a gyanúja, hogy valaki szándékosan okozta a tüzet.

Utóbb a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást, mivel a nyomozás során megállapítást nyert, hogy a cselekményeket valójában a 47 éves férfi követte el azért, mert „keresztbe akart tenni” a válófélben lévő feleségének, őt rossz hírbe akarta hozni és így akarta elérni azt, hogy a válóper során gyermekeiket a bíróság nála helyezze el. A kártérítés kifizetése nem történt meg, ezért a férfi a biztosítónak nem okozott kárt, de a szándéka kétmillió forintot meghaladó kár okozására irányult.