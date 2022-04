A police.hu beszámolója szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya nyomozást folytat Zs. Anna Karolina, B. Zsolt Árpád és Ó. Ádám kecskeméti lakosokkal szemben több ember, köztük tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, rendszeres előny szerzése céljából munkavégzésre, munka jellegű tevékenység végzésére, egyéb szolgáltatásra, vagy jogellenes cselekmény folytatására megtévesztéssel vagy a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírással elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntett megalapozott gyanúja miatt.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján B. Zsolt Árpád megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy élettársával, Zs. Anna Karolina kecskeméti lakossal legalább 2020. augusztus és 2021. év vége közötti időszakban úgy tettek szert illegális jövedelemre, hogy jellemzően az ország keleti régiójában élő, anyagi, egészségügyi és szociális körülményeikből adódóan kiszolgáltatott helyzetben lévő magyar állampolgárokat szerveztek be külföldi – németországi, Magdeburg környéki - prostitúciós munkavégzésre, majd az általuk keresett pénzt teljes egészében, vagy annak jelentős részét elvették. Tevékenységüket megosztották egymás között: míg B. Zsolt Árpád jellemzően a prostituáltak beszervezését, szállítását és felügyeletét végezte - akik között szerepelt egy tizennyolcadik életévét be nem töltött áldozat is - addig Zs. Anna Karolina a sértettek beszervezésén túlmenően külföldi kapcsolatait és német nyelvtudását felhasználva a prostitúciós tevékenység németországi helyszíneinek bérlését, a szexuális tartalmú hirdetések feltöltését valamint az úgynevezett „hirdetős” telefonok kezelését végezte, mely során fogadta a hirdetésekre jelentkező ügyfelek hívását, üzeneteit és ily módon koordinálta az áldozatok szexuális tevékenységét. Utóbbi részfeladat ellátásában volt Zs. Anna Karolina segítségére Ó. Ádám illetve B. Zsolt Árpád is, akik a németországi prostitúciós helyszíneken felügyelték a sértettek tevékenységét, az ügyfeleket beengedték a bérelt apartmanokba, a tőlük kapott pénzösszeget pedig maradéktalanul elvették az áldozatoktól, az így befolyt jövedelmen egymás között osztoztak.

/Fotó: police.hu/

Az elkövetői kör által beszervezett és kiszállított sértettek több hetes turnusokban (általában 3-6 hétig) dolgoztak folyamatosan Németországban, ennek során a hét minden napján, 0-24 órában fogadniuk kellett az ügyfeleket. A külföldön töltött turnusok alatt alkalmanként több millió forintot kerestek az elkövetői kör részére. 2021 őszén az elkövetői kör női tagja úgy szervezett be a fenti szexuális jellegű tevékenységre egy fiatal nőt, hogy pontosan tisztában volt 18 év alatti életkorával, ezt egy nagykorú személy részére kiállított személyigazolvánnyal kívánta leplezni Németországban. A sértetteket a németországi kiszállítás előtt célirányosan felkészítették a külföldi munkavégzésre, elvitték őket fodrászhoz, műkörmöshöz, fehérneműket vásároltak nekik, majd hozzátették, hogy ennek az árát később levonják a fizetésükből. Abból a fizetésből, amelyet végül soha, vagy csak minimális részben kaptak kézhez, csak hitegették őket.

/Fotó: police.hu/

A nyomozás során beszerzett terhelő bizonyítékok alapján a KR NNI Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztályának felkérésére vasárnap a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetést Támogató Osztálya a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság állományával közösen a reggeli órákban az M1-es autópályán igazoltatta Zs. Anna Karolinát többedmagával, aki Németországból éppen szarvasi tartózkodási helyére tartott haza a húsvéti ünnepekre. Az általa vezetett személygépkocsiban az Emberkereskedelem Elleni Osztály munkatársai több mint hétezer euró készpénzt találtak, amelyet a személygépkocsival együtt lefoglaltak.

Ezután B. Zsolt Árpádot és Ó. Ádámot is elfogták a nyomozók kecskeméti tartózkodási helyük közelében.

Majd Ó. Ádám kecskeméti, illetve B. Zsolt Árpád szarvasi tartózkodási helyén a Bács-Kiskun MRFK „Hírös” Közterületi Támogató Alosztály, a Békés MRFK MEKTA és a Készenléti Rendőrség rendészeti állománya munkatársainak közreműködésével kutatást tartott a KR NNI. A kutatások során elektronikus adathordozókat, feljegyzéseket, zálogjegyeket foglaltak le.

/Fotó: police.hu/

Vagyonvisszaszerzés keretében az Emberkereskedelem Elleni Osztály egy lakóingatlan zár alá vételéről határozott.

Az elfogásokat követően mind a három személyt gyanúsítottként hallgatta ki a KR NNI. Bűnügyi őrizetbe vették őket, egyúttal kezdeményezték letartóztatásuk elrendelésének indítványozását a nyomozást felügyelő Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnél.

A gyanúsítottak terhére rótt minősített emberkereskedelem bűntett büntetési tétele 5 évtől 10 évig, illetve 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés.