A vádiratban írt cselekményt megelőzően egy békéscsabai férfi – a későbbi sértett – tulajdonát képezte egy Keszthely, Tapolcai úti tömbházi lakás, amely a sértett édesapjának haszonélvezeti jogával volt terhelve. Mivel a sértett az édesapjával egy háztartásban, Békéscsabán lakott, 2014 őszén elhatározták, hogy értékesítik a keszthelyi lakást, amelyről említést tettek a szomszédban lakó nőnek, a terheltnek. A nő kapott az alkalmon és 4 M Ft-ot ajánlott a lakásért, majd 2014. október 07-én 200 ezer forintit át is adott vételár-előlegként a két férfinak azzal, hogy a fennmaradó vételár-hátralékot a későbbiekben részletekben fogja megfizetni. Mivel a sértett édesapja régóta ismerte a terheltet, megbízott benne, ezért beleegyeztek a részletfizetésbe. Másnap meg is kötötték az adásvételi szerződést egy békéscsabai ügyvéd irodájában. A szerződésbe azonban valótlanul az került, hogy a terhelt az előző nap a teljes vételárat megfizette a sértett részére, aki a vételár hiánytalan átvételét elismerte. A nő jogtalan haszonszerzési célzattal megtévesztette a két férfit, mert ténylegesen nem állt szándékában az ingatlan teljes vételárának kiegyenlítése és a későbbiekben sem egészben, sem részletekben nem fizette azt meg a sértettnek annak ellenére, hogy a nő fél évvel később 6,1 M Ft-ért értékesítette a lakást, de a befolyó vételárból sem fizette ki a sértettet. Miután többször felszólította a teljesítésre, eredménytelenül, a sértett végül polgári perben érvényesítette az igényét, amelynek a bíróság helyt is adott. A terhelt jogi képviselője a perben elkésetten adta be a fellebbezését, ezért a terhelt az ügyvédi felelősségbiztosításból 500 ezer forintot kapott. A terhelt ezt a pénzt 2019. január 10-én át is adta a sértettnek, de aláíratott vele egy okiratot, mely szerint az 500 ezer forint ellenében a neki járó vételár követelés további része iránti igényéről lemond. A befolyásolható sértett az okiratot abban a téves hiszemben írta alá, hogy a terhelt ezen alkalommal csak a vételár egy részletét törlesztette a részére. A nő cselekményével 3,8 M Ft kárt okozott a sértett részére, amelyből az előzőleg írtak szerint 500 ezer forint térült meg.