Werb József rendőr főtörzsőrmestertől megtudtuk, a közelmúltban már épp leadta nappali szolgálatát a Gyomaendrődi Rendőrőrsön, amikor tudomást szerzett arról, hogy egy Október 6. lakótelepi garázsban gyanús mozgásra figyeltek fel. Ekkor érkezett meg az őrsre nyomozó munkatársa, Nyuzó János, akit értesített a bejelentésről. Mivel már átadta a szolgálati gépjárművét az éjszakás kollégáinak, úgy döntött, saját autójával indul el a helyszínre. Nyomozójuk pedig azonnal egy szolgálati járműbe ült, így egyszerre indultak útnak. Ott Soczó Roland körzeti megbízott tájékoztatta őket az elkövetők személyleírásáról, ennek alapján nyomukba is eredtek. Ekkor már hárman, három autóval keresték a két férfit, miközben egy fiatal rendőr a garázssoron maradt biztosítani a helyszínt.

Átfésülték az endrődi városrészt, miközben folyamatos telefonos kapcsolatban voltak, így tájékoztatva egymást arról, hogy melyikük kivel találkozott útközben.

A főtörzsőrmestertől megtudtuk, a folyamatos kommunikáció nagy segítségükre volt, hiszen a két személy elfogása előtt egyeztetett a nyomozóval, akitől megtudta, hogy – mint utólag kiderült – az egyik elkövetőt látta egyedül biciklizni az egyik endrődi utcán. Majd a főúton autózva a József Attila utca kereszteződésében megpillantott két magas, sötét ruházatú fiatalembert, akikre illett a fent említett személyleírás. Melléjük hajtott, kiszállt az autóból, és megkérdezte, hogy honnan jöttek, hová mentek, és mit csinálnak éppen.

Végül úgy buktak le, hogy egyikük – akit korábban kollégája kerékpározni látott – azt állította, hogy egész nap otthon volt, és csak most indult útnak.

Ebből derült ki, hogy hazudnak. Közben Nyuzó János és Soczó Roland is a helyszínre érkezett, és meghallgatták a két férfit. Egyikük pedig beismerte, hogy ők voltak a garázsnál, így hamar sikerült pontot tenni az ügy végére. Werb József hangsúlyozta, az eredményességben fontos volt az is, hogy a gyanús mozgást észlelő bejelentő, aki egyébként a gyomaendrődi polgárőrség egyik tagja, mindvégig higgadt volt.

Kiemelte, általánosságban is segítség a településen szolgálatot teljesítő rendőrök számára, hogy a polgárőrök egyrészt nagy létszámban tevékenykednek, másrészt pedig nagyon aktívak és kitűnő kapcsolatot ápolnak velük.

Utóbbi abból is bebizonyosodott, hogy a bejelentő közvetlenül Soczó Rolandot hívta fel mobiltelefonján a gyanús mozgást észlelve, így hosszú perceket spóroltak meg, és időben a helyszínre értek.



Mindig is a városban akart dolgozni

Werb József elmondta, ő és egyben a kollégái hitvallása is, hogy ha vége van a szolgálatnak, és már letették a mundért, ők akkor is rendőrök maradnak. Persze ennek van egy jogszabályi háttere is, ami előírja az intézkedési kötelezettséget, de a Gyomaendrődi Rendőrőrsön és a Szarvasi Rendőrkapitányságon anélkül is a nap 24 órájában lelkiismeretes járőrök és nyomozók dolgoznak. Elárulta, 11 és fél éve rendőr, az első fél évében Pest megyében szolgált, utána 6 évig a készenléti rendőrségnél, Gyomaendrődön pedig 2017 május elseje óta körzeti megbízott.

Hozzátette, mindig is lakóhelyén szeretett volna dolgozni, ám ez nem volt rögtön lehetséges, viszont az előző szolgálati helyein szerzett tapasztalatokat – a készenlétisekkel például bejárta az egész országot – jól tudja kamatoztatni Gyomaendrődön. Végül hangsúlyozta, több szempontból is szerencsésnek érzi magát, hiszen mindig jó emberekkel dolgozott együtt, és a parancsnokai is rendkívül felkészültek voltak mind emberileg, mind szakmailag. Abban pedig egészen biztos, hogy most már mindig a lakóhelyén akar szolgálni.