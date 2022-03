Lomtalanításból származó hulladékot rakott le egy férfi március 5-én, Szeghalom külterületén egy olyan helyre, ahol zöldhulladékot gyűjtenek. Annak, amit lepakolt, egy része valóban zöldhulladék volt, de voltak közötte bútorok, üvegek, zacskók, üres dobozok, hullámpala és műanyag is. A férfi pénzért közreműködött egy háznál a lomtalanításban, több mint 100 ezer forintot kapott a tulajdonostól azért, hogy a megfelelő helyre elszállítsa tőle a házában és az udvarán feleslegessé vált dolgokat. Utánfutóval végezte a szállítást, többször is fordulnia kellett. A háztartási szemetet azonban nem vitte máshová, azt is a zöldhulladékgyűjtőnél tette le. A férfi ellen a Szeghalmi Rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított. A rendőrség a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az ügy iratait szerdán továbbította az ügyészségre - adta hírül a police.hu