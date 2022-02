Közös ellenőrzést tartottak a Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei a MÁV Zrt. balesetvizsgálójával szerdán Kétegyházán és az Eleket Lőkösházával összekötő úton található vasúti átjárókban – írja a police.hu.

Szabálytalanság ezúttal egyik helyen sem történt, de ez nincs mindig mindenhol így.

Békés megyében az elmúlt 12 évben 26 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt vasúti átjáróban, közülük hat eset tragédiával végződött. Csak idén már három vasúti átjáróban kellett helyszínelniük a rendőröknek. A balesetek oka minden alkalommal a vasúti átjáróba behajtó járművezető figyelmetlensége, szabálytalansága volt. Éppen ezért az ellenőrzés során a rendőrök balesetmegelőzési témájú szórólapokat is osztogattak a járművezetőknek és megkérték őket arra, hogy a vasúti átjárókat mindig nagyon figyelmesen, óvatosan közelítsék meg! Csak akkor hajtsanak be az átjáróba, ha szabadjelzés van és alaposan körül is néztek!