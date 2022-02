A Mezőberényi Református Talentum Óvodában egy talpraesett kisfiú lépett a megbetegedett óvónénije helyébe és vette át a plakettet. Kispál Imike igazi közösségi ember, társai és a pedagógusok is nagyon szeretik. Kapitány úr szívébe is azonnal belopta magát, mint ahogyan társai is. A plakett átadása után egy szabályos közlekedésről szóló kisfilmet is megnéztek együtt. Mezőberény mellett Köröstarcsára is ellátogatott a rendőrkapitány, az ottani óvodában Vámosné Nagy Ilona óvónőnek adta át a plakettet és megköszönte azt a munkát, amit a gyermekekért, közlekedési ismereteik bővítéséért szívvel lélekkel végeznek.