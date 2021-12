A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a letartóztatásban lévő férfit beismerése esetére is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetőleg rendelje el a vele szemben más ügyben, ittas járművezetés bűntette és más bűncselekmények miatt kiszabott 2 évi időtartamú felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is.