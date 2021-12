A férfit a Budapest Környéki Törvényszék a 2019. november 26-án jogerőre emelkedett ítéletével minősített emberkereskedelem bűntette, valamint szexuális erőszak bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre ítélte, amely büntetést 2019. november 27-én kezdte el letölteni a Budapesti Fegyház és Börtön egyik objektumában – olvasható a Békés Megyei Főügyészség tájékoztatójában.

A férfi felesége 2020 nyarán közölte a férfival, hogy válni akar és már élettársi kapcsolatot is létesített egy másik férfival, valamint azt is a tudomására hozta, hogy innentől kezdve nem kíván vele kapcsolatot tartani. A férfi nem tudott belenyugodni a helyzetbe, ezért ezt követően naponta 20, illetve esetenként akár 50 alkalommal is felhívta a nőt, amit a sértett egy idő után megelégelt és nem fogadta a hívásokat, majd le is tiltotta férjét.

A terhelt ezen olyannyira bedühödött, hogy 2020. október 01-én saját kezűleg írt egy levelet is a feleségének, melyben azzal fenyegette meg, hogy a testvérei fel fogják keresni és súlyos bűncselekményt valósítanak meg a sérelmére.