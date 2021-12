Emellett az elmúlt héten is több, ittas járművezetők ellen indult büntetőeljárás iratait továbbította a rendőrség az ügyészségre. Közöttük volt egy csabacsűdi férfinek az ügye is, amely azért indult, mert a 30 éves férfi november 14-én este Csabacsűdről Szarvasra ment autóval ittasan. Ebéd után ivott sört és pálinkát, aztán ennek ellenére volán mögé ült. Ráadásul azért sem tehette volna ezt, mert a gyanú szerint korábban bódult állapotban vezetett, emiatt is folyamatban van ellene egy eljárás. A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei a nyomozás vizsgálati szakaszában egy hónapon belül elvégezték a szükséges eljárási cselekményeket, és az ügy iratait szombaton továbbították az ügyészségre – írja a police.hu.