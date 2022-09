Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye területén. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is - olvasható az MTI-hez csütörtökön eljuttatott figyelmeztető előrejelzésben.

Az OMSZ honlapján közzétett előrejelzés szerint pénteken a csapadékrendszer fokozatosan kelet, északkelet felé vonul, mögötte átmeneti szünet után újabb záporos, zivataros gócok képződhetnek. Többfelé várható zivatar, kiemelten az Alföldön heves zivatar is kialakulhat. A kísérőjelenségek közül továbbra is a viharos szél, a jégeső (akár nagyobb átmérőjű is lehet), és a nagy mennyiségű csapadék jelenthet veszélyt.