„Hamarosan átadjuk az M44-es Lakitelek és Szentkirály közötti új szakaszát, ezzel létrejön Békés vármegye és a főváros közvetlen gyorsforgalmi összeköttetése. Lakitelek és Békéscsaba között már gyorsforgalmin lehet menni, 2025-ig pedig elkészül a Lakitelek és Kecskemét közötti szakasz is. Gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés” – írták a kormány közösségi oldalán.

Biztonságosabban és gyorsabban lehet eljutni a fővárosba.

Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

„2019 óta folyamatosan adják át az M44-es szakaszait. 125 kilométerből nagyjából 90 már megvan. Lakitelek és Békéscsaba között már gyorsforgalmin lehet menni és 2025-ig elkészítik a Lakitelek és Kecskemét közötti szakaszt is. Ha ez elkészül, nagyon sokat lehet majd spórolni időben. Már most is fél órával rövidebb az út, ha valaki a gyorsforgalmit választja a régi főúthoz képest, s az sem mellékes, hogy biztonságosabb lesz a közlekedés – fogalmazott az M44-ről a napokban Dömötör Csaba államtitkár.