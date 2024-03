Több tésztakészítő vállalkozásnál elmondták, a magas alapanyagárak, az energia- és üzemanyagköltségek, valamint a logisztikai kiadások és a munkaerőhiány nem kerülte el őket sem. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből az is kiderült: emellett a jelentős mennyiségű, olcsón beérkező importáru is komoly kihívások elé állítja a tésztapiac szereplőit.

A tésztapiacon fontos a hagyományok őrzése. Fotó: Illusztráció: MW-archív

Mezőberényben is tiszteletben tartják a hagyományokat

A nehézségek ellenére azonban a gyártók továbbra sem szeretnének engedni a minőségből, termék- és csomagolásfejlesztésekkel, automatizációval, a műszaki színvonal és a tradicionális termékek minőségének fenntartásával igyekeznek megtartani versenyképességüket.

A tészta-előállításban és -forgalmazásban Békésben, de az országban is meghatározó cég a mezőberényi Famíliatészta Kft. Sokakhoz hasonlóan ők is családi vállalkozásként indultak 1992-ben. A több százéves magyar és dél-alföldi hagyományokat tiszteletben tartva, a legegyszerűbb gépekkel vágtak neki a termelésnek.

Kovácsné Nagy Krisztina marketingvezető elmondta, mára már több mint 40-féle terméket készítenek, amik közül vásárlóik legnagyobb kedvencei még mindig a 8 tojásos, házi jellegű száraztésztáik. Ez nem véletlen: az összetevők és a technológiai munkafolyamat is a hagyományokon alapulnak, így őrzik meg tésztáik a régi idők ízeit és formáit.

Persze több tésztagyártóhoz hasonlóan ők se nem ragadhattak meg a múltban, hiszen a világ és így vásárlóik igényei is folyamatosan változnak. Az innováció és újítás iránti vágyuk hívta életre teljes kiőrlésű durum és 50 százalékkal csökkentett szénhidráttartalmú tésztáikat.

Tésztapiac: fogyasztásban az őszi és a téli időszak erősebb

– Hazánkban jelenleg közel 150 cég foglalkozik száraztészta gyártásával, mintegy 2000 munkavállalót foglalkoztatva – hangsúlyozták az agrárkamaránál. – Ezen cégek körülbelül fele kézművesnek nevezhető, hiszen éves szinten 50 tonna alatti gyártási kapacitással rendelkeznek, míg a nagyobb cégek éves volumene ezer, vagy akár több tízezer tonnát is elérhet.

A kisebb és közepes szereplők elsősorban a hazai piacra termelnek, de vannak köztük exporttevékenységet folytató vállalkozások is. A nagyobb gyártók termékeinek körülbelül 30–35 százaléka kerül a külpiacokra. A belföldi értékesítés nagy része kis- és nagykereskedelembe kerül, mintegy 20 százalékát pedig az éttermi, szállodai szektor és a közétkeztetés vásárolja fel.

A NAK-nál kiemelték, az elmúlt évek tapasztalatai alapján itthon átlagosan mintegy 50 ezer tonna száraztésztát vásárolnak évente. Fogyasztásban az őszi és a téli időszak erősebb, a nyári szabadságok, iskolai szünetek időszaka visszafogottabb forgalmat eredményez. Ünnepek előtt, a karácsonyi, húsvéti időszakban jobban megugrik a kereslet, de sok múlik az áruházláncok aktuális akciós tervén is.

A cérmametélttől a szarvacskáig változatosak a formák

Míg az exportpiacokon leginkább a durum száraztészták a legkedveltebbek, addig hazánkban a 8 és 4 tojásos termékek a kelendőbbek, sokan keresik a házias jellegű tésztákat is. A tészta alakját tekintve a cérnametélt, csiga, eperlevél, fodros nagykocka, spagetti, szarvacska, tarhonya körettészta és levesbetét formátumok a legnépszerűbbek a vásárlók körében. Előfordulnak ugyanakkor régiós különbségek is, a Hortobágyon és környékén és Észak-Békésben például nagyon kelendő a lebbencstészta, hiszen a hagyományos pásztorétel, a slambuc alapanyaga.

A durum térnyerése is évről évre nő a tésztapiacon

A reformélelmiszerek iránti egyre nagyobb kereslettel a durum térnyerése is évről évre nő, a vendéglátó szektorban kifejezetten erős ez a termékkör. Kisebb mértékben jelenik még meg ugyan, de érezhető az érdeklődés a teljes kiőrlésű száraztészták iránt is. Az úgynevezett funkcionális tészták piaca is erősödik, számos gyártó kínálatában megtalálhatók a szénhidrátcsökkentett-, gluténmentes-, alakor-, paleo-, tojásmentes száraztészták, amik a különböző ételallergiával küzdők, vagy speciális étrendet folytatók számára nyújtanak alternatívát a hagyományos tésztákkal szemben.

Az elmúlt időszak gazdaságra gyakorolt hatásai miatt az árérzékenység még inkább felerősödött a fogyasztók körében. Míg korábban a legtöbben a bevált márkát keresték a boltokban, ma már jellemzően az ár alapján döntenek a vásárlók.