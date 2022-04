Az üzemben Kozsuch Kornélt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökjelöltjét Kovácsné Nagy Krisztina, a cég marketingvezetője és Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke kalauzolta végig.

– Örömteli, hogy a tésztának továbbra is jelentős a szerepe a mindennapi étkezésünkben, és ehhez nagyban hozzájárul a már sokszor, sok családban bizonyított Famíliatészta is – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. – Fontos, hogy hazai termékről van szó, Békés megyei tojást, magyar lisztet használnak. Jó érzés hallani azt is, hogy bármikor fordulnak az agrárkamarához, a falugazdászokhoz, megkapják a szükséges információkat, segítenek nekik kollégáink a pályázatok benyújtásánál is.