A békéscsabai testvérpár, Hegedűs Mónika, a pálinka manufaktúra kereskedelmi vezetője és Nagy Árpád főzőmester kiemelte, a rendezvényen ismét igazolást nyert, hogy a párlatoknak igenis helyük van a koktélkészítésben.

A verseny szervezői és a legjobbak, Hegedűs Mónika, Pongor Dávid, Csizmadia Máté, Laczkó Zoltán és Nagy Árpád

Fotó: Kalina Viktor

– Egyedi, de ami még fontosabb, otthon is elkészíthető receptekkel nevezhettek a megmérettetésre az indulók – hangsúlyozta Mónika és Árpád. – Szárnyalt a bártenderek fantáziája, és izgalmasabbnál izgalmasabb italok születtek döntőben, mely pálinkavakteszttel kezdődött, hogy az indulók még mélyebben megismerhessék a pálinka világát is. Ezután készítették el, mutatták be a mixerek különleges receptjeik alapján a koktélokat. Izgalmasabbnál izgalmasabb ízkombinációk születtek. A zsűri a lenyűgöző kreációk közül választotta ki a győzteseket, nem volt könnyű dolguk.

A győztes, Csizmadia Máté is sokféle összetevőből készítette italát

Fotó: Kalina Viktor

Az első helyen Csizmadia Máté végzett, a második Pongor Dániel, a harmadik Laczkó Zoltán lett. Elismerést vehetett át Kántor Ildikó (Miskolctapolca), Tahoczki Péter (Debrecen), Hegedűs Kristóf (Győr), Rácz Sándor (Egerszalók), Kelemen Bence, Varga Viktor, Víg Bence, Szám Rudolf, Kormos Richárd (egyaránt Budapest). A verseny nemcsak a szakma, hanem a nagyközönség tiszteletét és elismerését is kiérdemelte, és inspirációul szolgált a mixereknek további koktélreceptek kifejlesztéséhez.

Gyömbér-, mandarin- és kávépárlatokbók kreáltak koktélokat

Fotó: Kalina Viktor

– Az Árpád Pálinka továbbra is családi vállalkozás, ahol közel fél évszázad pálinkafőző szenvedélye és tudása ötvöződik – ecsetelte a csabai testvérpár. A kor kihívásaival haladva már nem csak a hagyományos gyümölcsöket, de az egzotikus különlegességeket is előnyben részesízük italaik készítésénél.

Szívesen kóstolták is a koktélokat

Fotó: Kalina Viktor

Ráadásul a békéscsabai manufaktúra most úgy döntött, hogy tudását és elkötelezettségét egy új területen is kamatoztatja: a koktélversenyen bemutatták egyedi fejlesztésű, új termékcsaládjuk, az Árpád Gin tagjait is. A klasszikus változat mellett a nap egyik sztárja egyértelműen a paprikás lett, hiszen ezt az ikonikus magyar fűszert még senki sem használta ilyen formában, így ez mindenképpen egy új dimenziót nyit a magyar ginek világában.