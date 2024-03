A Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdaköre 37 alapító taggal jött létre tavaly áprilisban Kondoroson. Csapóné Hernádi Noémi elnök elmondta, szervezetük nyitott mindenki előtt, aki egyetért alapszabályukkal, céljaikkal. Közös programokat is tartottak, termelőkhöz látogattak el, valamint búzaadományukkal csatlakoztak a Magyarok Kenyere Programhoz.

A nőnaphoz virág illik, a Békés vármegyei gazdasszonyok is kedvelik a szép növényeket, csabacsűdi bazsarózsakertbe is ellátogattak.

A gazdasszonyok bizonyították rátermettségüket

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke hangsúlyozta, a tagok többsége sikeresen gazdálkodik önállóan vagy a férjével, szüleivel, a tágabb családdal együtt, bizonyították rátermettségüket az agráriumban. Emellett biztos hátteret is jelentenek gazdatársaiknak. Kozsuch Kornél a Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdaköre legfontosabb feladatának továbbra is az érdekképviseletet jelölte meg.

Természetesen a jótékonyságukról sem feledkezhetünk el. Kondoroson a Mindenki Karácsonyára mézeskalácsokat sütöttek, és azzal kínálták a jelenlévőket. A kárpátaljai, nagydobronyi leányotthon javára gyűjtöttek adományokat. Többek között tisztálkodási szereket, játékokat, ruhákat, fertőtlenítő és tisztálkodási szereket, egészségügyi eszközöket, tartós élelmiszereket. A csomagokat Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke és Kozsuch Kornél vette át.

Az összefogás jellemző közösségükre

– Az összefogás jellemző közösségünkre, és a tagok szinte mindegyike azonnal a jó ügy mellé állt, segítő kezet nyújtott – emelte ki Csapóné Hernádi Judit. – A nagydobronyi intézményben hetven, tizennyolc év alatti leány él, akik egyházi neveltetésben részesülnek. Fenntartásuk alapját az otthon köré kiépült gazdasági területek jelentik. Tanulják az önellátást, megküzdenek a mindennapi betevőjükért, ám a külső segítség is sokat jelent számukra. Jakab István vitte Nagydobronyba az adományokat, és Magyarok Kenyere Program ottani búzaösszeöntésének keretében vehették át a leányotthon lakói a csomagokat.

Emellett a gazdasszonyok részt vettek a kétegyházi jótékonysági futáson is, ahol egy beteg kislányt, Szabó Zsófit támogatták a nevezési díjjal és adományaikkal. Ha pedig már Jakab Istvánt említettük az előbb, a szervezet kondorosi megalakulásakor ezt mondta: „A gazdasszonyoknak más az észjárásuk, a logikájuk, mint a férfiaknak, és olyan üzeneteik is vannak, melyekre férfi gazdatársak nem is gondolnak. Tehát nő és férfi ezen a területen is jól kiegészítheti egymást.”

A bazsarózsák közt jól érezték magukat

A nőnaphoz a virág illik, a gazdasszonyok is szerveztek már virágos programot. A csabacsűdi, Szénási úti majorban a szarvasi Nagy Péter és felesége, Csilla, a Peonies Hungary Bazsarózsakert gazdái fogadták a csapatot, akik betekinthettek a bazsarózsák termesztésének rejtelmeibe, valamint a vágott virág értékesítési, piaci lehetőségeibe. – Élmény volt számukra megismerni azt a lelkiismeretes munkát, amit az elbűvölő házaspár a két kezük erejével végez, és amivel ezt a különleges ékszerdobozt létrehozták – hangsúlyozta Csapóné Hernádi Noémi. – Tagjaink rengeteg értékes információval, és megannyi gyönyörű virággal gazdagodtak.