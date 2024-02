A kormány meghirdette, hogy az ország déli vármegyéit szükséges fejleszteni. A keleti térségbe érkeztek nagyvolumenű beruházások, viszont jelentős teendők akadnak a déli országrészben, így Békés vármegyében is – mondta Joó István, hozzátéve, hogy immár meg is vannak az első eredmények, Szeged és Makó vonatkozásában jelentették be cégek érkezését. Békés vármegyében is vannak sikerek, sorolta, hogy például a Linamar, a Csaba Metál, a Mondi vagy az Airbus befektetéseit támogatta pénzügyileg az ügynökség.

Jelentős lehetőségek vannak Békés vármegyében, amely a munkaerő-tartalék tekintetében is remek adottságokkal bír. Az a cél, hogy jól fizető, biztos megélhetést nyújtó munkahelyeket hozzanak létre, ehhez pedig befektetések szükségesek. Azt kívánják elérni, hogy azok, akik itt szeretnének boldogulni, azok meg is találhassák itt a számításaikat

A vezérigazgató úgy véli, olyan befektetésekre van szükség, amelyek építenek a meglévő ipari hagyományokra – mint a fém-, a gép-, az élelmiszer- vagy a járműipar –, ezek a tradíciók alapként szolgálnak újabb fejlesztésekhez.

Joó István szerint szükség van párbeszédre, folyamatos együttműködésre az önkormányzatokkal, hogy ajánlhassanak helyszínt a befektetők számára. Az ügynökségnél készen állnak arra, hogy segítséget nyújtsanak az önkormányzatoknak abban, hogy fejlesszék azon képességeiket, amelyek révén nagyvolumenű és nagyszámú befektetések érkezhetnek. Emellett készen állnak arra is, hogy pénzügyi támogatást biztosítsanak az olyan, akár magyar, akár külföldi vállalkozások számára, amelyek itt terveznek termelő kapacitást létrehozni vagy a meglévőket megerősíteni.

A vezérigazgató beszélt arról, hogy az utóbbi időszakban a korábbinál intenzívebb munka kezdődött el, csak az elmúlt hónapban 11 befektető számára ajánlottak ki potenciális Békés vármegyei helyszíneket.

Fontos célnak nevezte, hogy ide terelhessék a befektetőket, ezt pénzügyi támogatásokon keresztül lehet megtenni. Arra számít, hogy a következő időszakban az érdeklődés jelentősen növekszik majd a térség iránt. Egy befektetésről hosszú folyamat után születik döntés, hónapok telhetnek el tárgyalásokkal. Szintén célként fogalmazta meg, hogy minél hamarabb legyenek kézzel fogható eredmények.