Édesanyám Zsuzsanna, február 19-én pedig ezt a névnapot ünnepeljük. Ha már a vásárcsarnokban jártam, ott választottam virágot is. Nem volt könnyű, hiszen színesebbnél színesebb választékot kínálnak az árusok. Ajánlottak cserepes primulát és azáleát is, nem tudtam, hogy ezeket eszik-e vagy isszák. Amikor viszont megláttam a primulát, beleszerettem. Azért a feleségemet se hagytam ki, nála maradtam a tulipánnál. Mögöttem egy kedves női hang azt súgta: jól döntöttél, Laci. Rácz Kriszti rádiós kolléganőm volt, aki nem Zsuzsanna napra vásárolt tulipánt, hanem a temetőbe, édesanyja sírjára, aki a Julianna nevet viselte, és ez a névnap pénteken volt.

– Rendszeresen viszek friss virágot a sírjára, de természetesen örömteli ünnepekre vagy csak a lakás díszének is vásárolok – hangsúlyozta Kriszti. – Ha másért jövök a piacra, akkor is veszek virágot, mert a színkavalkádtól a hangulatom is jobb lesz.

A Valentin-nap csak bemelegítés volt

Napközben a hőmérséklet nem igazán csökkent tíz fok alá mostanában, már a 20 fokot is közelítettük februárban. Pluszban, és nem mínuszban. Így nem meglepő, hogy ennyi barkára leltünk a csarnok területén. Csokrokba kötve várakoztak az árusoknál, vitték is őket, mert a barka tökéletes díszítőeleme a lakásnak. Akadtak, akik a szárazvirágok közül választottak, de a többség az élő növények mellett döntött.

A tavaszi virágkosárból sok fogyott Valentin-napon

Az egyik árus elmondta, a Valentin-nap csak bemelegítés volt, nőnapkor ugrik meg igazán a forgalom. Akkor is a legtöbben a tavaszi, általában egyszálas virágokat vásárolják. Tavaszi virágkosár összeállítását is kérik, ez is kedves, színes meglepetés. A legtöbben díszítéssel vásárolják a virágot, lehet ez egy szép szalag, egy tavaszi, hajtásos ág, barka vagy egy kis zöld kiegészítő. Ezen a standon a virágok 95 százaléka magyar termelőktől, fóliákból származik.

Illat és szín alapján is kérnek virágot

Török-Nagy Gabriella egy másik pavilonban éppen csokrokat készített, amikor odaértünk.

– Az illatos tavaszi virágok a legkelendőbbek nálunk is, és többen olyan csokrokat visznek, amikben többfajta virág megtalálható. – Amikor éppen nincs vevő, előre is összeállítok csokrokat. Akik sietnek, azoknak ez nagy segítség.

Gabriella kitért arra, az illatos növényeket szívesen választják a vevők, ugyanakkor színek szerint is kérnek virágot. A rózsánál a vörös megy legjobban, tulipánnál viszont sokan több színből kérnek csokrot. Az eladó hozzátette, a színes tavaszi virágokból szebb pultot is lehet kialakítani.

Sokan utolsó állomásnak hagyják a virágárusokat, előtte alaposan bevásárolnak a piacon. Én előrevettem a virágot, utána azonban a húsos pultig csak elzarándokoltam. A primulához olyan jól ment a csabai kolbász színe.