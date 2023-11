Az EURO-UNIOR Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó Géza az átadón bejelentette, árbevételük elérte az egymilliárd forintot. Ezért az eredményért köszönetet mondott kollégáinak, s hozzátette, a feladat nem volt kevés, az időszak viszont bonyolult volt – tette hozzá, majd a beruházás szükségességéről szólt.

– A cég növekedése dinamikusan alakult az elmúlt években. A piac jól reagált, elértük azt a pontot, amikor eszközeinkkel már ezt a folyamatot nem tudtuk volna fokozni. Amit itt látnak most, az új gyártócsarnokot és az üzembe állított legmodernebb berendezéseket, nos, abban segítenek, hogy akár megduplázzuk eddigi eredményeinket.

Szabó Géza iparos családjuk generációinak a fejlődéséről és a változásokról is beszélt. – Elődeimtől azt tanultam meg, hogyan kell a nehézségeken úrrá lenni, megharcolva menni tovább. Ezt ajánlom az utánam következőknek – mondta az ügyvezető, majd részletesen beszélt a beruházásról.

Az EURO-UNIOR Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében nyert 125 millió 300 ezer forintot, ami a társaság számára nagyszabású fejlesztés kezdetét jelentette.

Olyan kapacitásbővülés és technológiai fejlődés jött létre, amivel a cég többet, gyorsabban, precízebben és kevesebb anyag és élőmunka felhasználása mellett tud termelni fenntartható módon, versenyképesen. A társaság Orosházán, a Csorvási úti telephelyén felépített egy új 568 négyzetméteres gyártócsarnokot, illetve telepített egy 30 kW teljesítményű napelem rendszert, valamint beszerzett a fűtőberendezés, kazángyártási tevékenységéhez szükséges berendezéseket. A gyártócsarnokban helyet kapott egy új, japán hegesztőrobot-rendszert és egy lézervágó lemezmegmunkáló gép. Ezzel a cég nagy lépést tett az ipar 4.0 irányába. Szintén a projekt részét képezte egy olyan képzés, ahol a felhő alapú informatikai megoldásokról esett szó és vezetői-és menedzsment fejlesztés is történt.

A fejlesztésre szükség is volt, mert a kazángyártással foglalkozó cég termékeire most minden eddiginél nagyobb az igény. De gyártanak partnereiknek alkatrészeket, illetve tűzvédelmi szolgáltatásaik is vannak.