Az alakuló ülésen ismertették: a tanács feladata az ipari parkok, a technológiai parkok, a logisztikai parkok, valamint a tudományos és innovációs parkok helyzetét, fejlődését és értékelését bemutató anyagok, továbbá az értékelés alapján kidolgozott, a fejlődést elősegítő intézkedésekre vonatkozó javaslatok véleményezése. Nagy Márton miniszter kifejtette, a logisztikai ágazat, a logisztikai- és technológiai parkok fejlesztése tovább erősíti a magyar gazdaság összekötő szerepét, amelyben a nyugati és keleti tőke hazánkban találkozik. Ehhez megfelelő munkaerőre, infrastruktúrára és versenyképes vállalkozásokra van szükség - közölte a szaktárca.

A kormány a tanács munkájától azt várja, hogy érdemben járuljon hozzá többek közt az ipari logisztikai- és technológiai parkok fejlődéséhez, így a hazai térségek vonzerejének és gazdasági teljesítményének növeléséhez.

Pusztaföldvár polgármestere, Sonkolyos Szabolcs elmondta, pályázatukat két éve beadták, s már nagyon várták a fejleményeket. Nem csak helyben, hanem a település vonzáskörzetében élőkre is gondolva fogalmazták meg konkrét elképzeléseiket azért, hogy e vidék népességmegtartó erejét fokozzák, illetve az elvándorlást megállítsák, helyben teremtett munkahelyekkel a dolgozni akaróknak kínáljanak alternatívákat. Mindeközben ha létesülnek új munkahelyek, azzal az önkormányzat iparűzési adóbevételei is nőnek és azt visszaforgathatják a községben élők javára.

Sonkolyos Szabolcs polgármester: komplett településfejlesztésben gondolkodtunk.

– Amikor a jelenlegi országgyűlési képviselőnk, Erdős Norbert államtitkári pozicióban dolgozott, hosszasan beszélgettünk arról, mit gondolok én erről a körzetről, milyen jövőképet látok. Elmeséltem, lokálpatriótaként az a tervem, vagy ha úgy tetszik, álmom, hogy telepítsünk ide ipart. Ne járjanak el a faluból a földváriak. Egyeztettem is vállalkozókkal. Arról is meséltem a politikusnak, volna két cég, amelyek betelepülnének. Támogatásáról biztosított Erdős Norbert. Összeállítottunk egy pályázatot technológiai tudáspark létrehozására. Túl a munkahelyteremtő ipari parkok szerepkörén, a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően az ilyen helyeken fejlesztési iparágak is betelepülnek. Ám a mi elképzelésünk az volt, hogy olyan technológiai fejlesztésekkel foglalkozó cégeket hozzunk Pusztaföldvárra (ha már a közelünkben van az óriási léptékekkel fejlődő mezőhegyesi ménesbirtok például, s ráadásul agrármegye vagyunk), amelyek a mezőgazdasági innovációs törekvéseket szolgálnák ki – sorolta távlati terveiket Sonkolyos Szabolcs.

A két, betelepülni készülő cég egyike 2500, míg a másik 2 ezer négyzetméteres csarnokot szeretne kibérelni tevékenységéhez. Ez is szerepel a földváriak pályázatában. De mi még?

– Ebbe a pályázati anyagunkba, illetve a technológiai parkunkba beterveztük (a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellé) a szennyvíztisztító telepet; egy biogázüzemet (sertéstelepek vannak a falu határában, szervestrágya mint alapanyag adott); a park energiaellátását pedig egy termálkútról oldanánk meg. A pályázatunkban szerepel egy inkubátorház (a régi éttermünk mellett). Újfaluban munkásszálló építésének a tervét is megfogalmaztuk, ahogy a beruházásokkal érintett közúthálózatnak a fejlesztését is. Komplett településfejlesztésben gondolkodtunk. A hír, hogy szerepelünk a tanács döntési listáján, üdvözlendő – mondta a polgármester.