November elejéig pályázhatnak ösztöndíjra a szeghalmi fiatalok

A hagyományoknak megfelelően most is csatlakozott Szeghalom a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, hogy ezzel is segítse a hátrányos helyzetű, rászoruló fiatalokat – mondta Macsári József polgármester.

Sikeres igénylés esetén havonta jár a támogatás. Fotó: Illusztrácó: Shutterstock

Hozzátette, hogy az egyetemista, főiskolás, valamint felsőoktatásba igyekvő fiatalok november elejéig pályázhatnak ösztöndíjra. Az önkormányzat azokat segíti, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a havi 51 ezer forintot. A sikeres igénylők havonta 5 ezer forint ösztöndíjat kapnak az önkormányzattól, de ezt az összeget kiegészíti az állam és a vármegye önkormányzata is.

