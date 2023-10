Az országgyűlési képviselő kitért továbbá az M44-es autóút építésére, ami nagyban hozzájárul a térség vállalkozásainak sikerességéhez, valamint a turisták ideutazását is kényelmesebbé teszi. Békésszentandrás pedig különösen vonzó turisztikai helyszín, amely az utóbbi években összességében mintegy 12 milliárd forintos pályázati forrásból újult meg különböző pontjain. Azt kívánja, hogy minél több vendége legyen az új szállodának, és ezáltal egyre többen ismerjék meg a térség értékeit, így a holtágat, a környező települések megújult fürdőit, az arborétumot és megannyi természeti kincset.

Nagyot álmodott a Bordűr hotellel Barna Antal

A Körösparti Nyár plusz Zrt. vezérigazgatója, Barna Antal visszaemlékezett, 2019-ben vásárolták meg a régi szőnyeggyár épületét, ezután indult az ötletelés, hogy milyen funkciót adjanak neki. Ragaszkodott azonban a szőnyeggyártás hagyományának felelevenítéséhez, így jött a szőnyegmúzeum gondolata, amit a fenntarthatóság érdekében kiegészítettek a hotelépítés ötletével. Az építkezés 2021-ben indult el, és a végeredménye egy négycsillagos superior szálloda lett, amely minősítést a napokban kapták meg. Hozzátette, a több mint 4 milliárd forintos beruházás nem jöhetett volna létre a Kisfaludy Program keretében elnyert pályázati forrás nélkül, ami az összköltség közel felét tette ki.

A szállodáról elárulta, megőrizték a régi szőnyeggyár hangulatát, és azt egészítették ki további szárnyakkal. Összesen 38 szoba van az épületben, valamint a fent említett múzeum, lobbi, étterem, wellness részleg, szaunák és több külső medence is. Ez utóbbiakat egészítették ki a holtág partján egy 85 méter széles stéggel is, amelyről a szálloda vízi járműveivel indulhatnak kirándulni vagy sportolni a vendégek. Barna Antal elárulta, a hotel fűtéséről 1100 méter mélyről érkező termálvízzel gondoskodnak, ami a medencék feltöltését is biztosítja. Ez olyannyira jó minőségű, hogy egy év múlva gyógyvízzé minősíthetik. Fúrtak továbbá egy hidegvizes 185 méter mély kutat is, ami az épület hűtését és főtését biztosítja 18 fokig, továbbá napelemrendszer is került a tetőre, ezzel is igyekeztek biztosítani a gazdaságos működtetést. A hotel összesen 3150 négyzetméter területű, és 340 négyzetméternyi medence tartozik hozzá. Ez igen sok a 38 szobához, így a helyieket és a településre érkező turistákat is várják fürdőzni és a múzeumba látogatni a szállóvendégeken kívül.