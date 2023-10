Valánszki Róbert polgármester elmondta, hogy a régi hálózat miatt a vezetékekbe a szennyvíz mellé idegen víz, azaz csapadék is került, és mindez szintén terhelte a tisztítótelepet. A hirtelen lehulló, nagy mennyiségű esők komoly kihívás elé állították a rendszert. Ezt a problémát részben tudták orvosolni a csapadékvizet elvezető rendszerek fejlesztésével, amelynek keretében egy záportározót is kialakítottak. A jövőben is terveznek hasonló beruházást.

A szennyvízberuházást összegezve úgy fogalmazott: egy nem látványos, ám összegét és jelentőségét tekintve rendkívül fontos fejlesztés valósult meg. A projekt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, javult a helyiek életminősége, csökkent a környezet terhelése, megfelelően működik a tisztítótelep.

Fotó: Jenei Péter

Mivel véges, így a következő évtizedek egyik legfontosabb kihívása a vízhez kapcsolódik – hangsúlyozta Dankó Béla országgyűlési képviselő. Lényegesnek nevezte, hogy azt, amit beszennyeznek, tisztítsák meg; azt, ami hirtelen lehull és feleslegként jelentkezik, vezessék el. Beszélt arról, hogy Dévaványára – az önkormányzathoz, a cégekhez, a gazdálkodókhoz – az elmúlt években 8,5 milliárd forint érkezett támogatásként, és kiemelte, hogy a városnak kész elképzelései vannak a jövőt tekintve, így folytatódhatnak az építkezések, a felújítások.

Móczár László projektvezető ismertette, hogy a beruházás két részből áll: egyrészt a csatornahálózat javításából, másrészt a tisztítótelep korszerűsítéséből, hogy megfelelhessen az igényeknek, az elvárásoknak. A hálózatrekonstrukció során többek között két átemelőt újítottak fel részlegesen, 900 méter gravitációs csatornát korszerűsítettek. Emellett egy 1100 köbméter kapacitású tisztítótelepet építettek.

A kivitelezésre vonatkozó szerződést 2020 végén írták alá, ezt követően szerezték be a szükséges engedélyeket és készítették el a terveket. A tényleges munkakezdés a tisztítótelepnél előző év elején indult, és kihívást jelentett, hogy egy üzemelő létesítmény mellett kellett építkezni. A próbaüzem és a munkálatok a mostani nyár végén értek véget, szeptemberben volt a sikeres műszaki átadás-átvétel, az üzemeltetés pedig átkerült az Alföldvíz Zrt.-hez.