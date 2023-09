Kerekes József szakmai pályafutása Telekgerendáson a Felsőnyomási Állami Gazdaságban (később Békéscsabai Állami Gazdaság) kezdődött, ahol több mint 10 évig dolgozott különböző beosztásokban, például, mint törzstenyésztő, takarmányozási ágazatvezető és a tehenészet telepvezetője.

Pályafutását a telekgerendási Mezőgazdasági Szövetkezetben folytatta, ahol az üzem főállattenyésztője, majd 14 éven keresztül elnöke volt. Irányításával ebben a kritikus időszakban is egy stabil, modern versenyképes vállalkozássá vált a mezőgazdasági nagyüzem. Kényszerű váltást követően Kerekes József pályafutását nyugdíjba vonulásáig a mezőgazdaság szakigazgatási területén folytatta. Falugazdász, vezető falugazdász, szakigazgatási osztályvezető majd hivatalvezetőként továbbra is az ágazatban tevékenykedett.

Nyugdíjas évei alatt is vállalt az ágazathoz kapcsolódó önkéntes feladatokat, mely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei szervezetéhez köthető. Két cikluson keresztül elnöki vezetésével működött a telekgerendási települési agrárbizottság.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!