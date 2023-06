Beol podcast 19 perce

Megbízható szakembert keres mindenki – a Beol.hu podcast vendége Lukoviczky György

A lakosság továbbra is vevő a jó szakemberek munkájára Békésben, Békéscsabán, ugyanakkor idősödik az iparosság, a mesterek átlagéletkora egyre magasabb. A megfelelő utánpótlás kinevelésében ők is közreműködnek, de azt tapasztalják, sokan pályaelhagyók lesznek, a könnyebb megélhetés reményében más területen igyekeznek elhelyezkedni. Többek között erről is szó esett a Békéscsabai Ipartestület minap tartott éves taggyűlésén békéscsabai székházukban. Nyemcsok László újságíró Lukoviczky György elnököt kérdezte.

Nyemcsok László Nyemcsok László

20200317 Békéscsaba Jelenleg 120 aktív taggal működik a Békéscsabai Ipartestület, a helyieken kívül kondorosi, kétsopronyi, újkígyósi, szabadkígyósi és dobozi mesterek is tartoznak a szervezethez. A minap újraválasztott vezetők kulcskérdésnek tartják a megfelelő utánpótlás biztosítását. Képen: Lukoviczky György, a Békéscsabai Ipartestület elnöke Fotó: Imre György IGY Békés Megyei Hírlap Fotó: Imre György

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!