– Negyven éve vagyok őstermelő, számos fajtát kipróbáltam, most háromfélét termesztek – hangsúlyozta Bodzás Sándor szabadkígyósi őstermelő. – Más-más az ízük, és az érési idejük is, ez a három fajta szép sorjában követi egymást. Előfordult, hogy egy hektár földre is telepítettem szamócát, most 10 ezer tőről szedem a gyümölcsöt. A munkában segít a feleségem, a fiam és a menyem is.

Bodzás Sándor kifejtette, az idei időjárás jóval kegyesebb volt hozzájuk, mint a múlt évi. A hideg napok is időben jöttek, és a gombabetegségek is kisebb gondot okoztak, fényben, napsütésben is bőségesen részesültek a növények. Az átvételi árat leverte az olcsóbb import, és hiába jobb nagyságrendekkel a magyar íze, sokan csak az árat nézik. Az őstermelő a lassan véget érő földieperszezon után sem unatkozik, hiszen következik a málna, ebből is jó idény mutatkozik.