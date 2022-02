Ugyancsak fontos, hogy ilyenkor a gazdákkal is egyeztessenek, engedélyt kérjenek arra, hogy a területükre települjenek. Ha ez is megtörtént, akkor utánfutókkal, konténerekkel a hajnali vagy a késő esti órákban indulnak a méhészek az érintett országrészbe. Ilyenkor az összes méh a kaptárban tartózkodik, ezért fontos, hogy ebben az időszakban utaztassák a rovarokat. Az érkezésüket a helyi önkormányzatnak is be kell jelenteniük, ahogy azt is, amikor elhagyják a területet. Mint megtudtuk, a megyénkre kevésbé jellemző, facélia vagy mézontófű pergetése ellenben jól sikerült, különösen a dunántúli méhészek számára. Ez a mézfajta igazi különlegességnek számít, a színe nagyon emlékeztet az akácéra, évről évre egyre többen keresik. Külön érdekesség, hogy tavaly év végén a gyulai Az éve méze versenyen egy facéliaméz érdemelte ki a fődíjat. Árgyelán János elmondta, napraforgóból gyenge közepes lett a méztermés. A szakember kiemelte, ennek több oka is van. Egyrészt a virágzás időszakában a méhcsaládok mintegy 30 százaléka gyengébb volt, nem rendelkeztek megfelelő termelőképességgel.