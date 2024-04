Békés vármegye 53 perce

Szépségverseny: merj egyedi lenni – ezt tanácsolja Mike Cintia a Tündérszépek jelentkezőinek – videóval

Mike Cintia közönségdíjas lett a Magyarok Világszépe versenyen, illetve a Top Model of the World Hungary címet is magáénak tudhatja. Emellett több szépségversenyen kipróbálta már magát, kisebb-nagyobb eredménnyel. Beszélgettünk vele a szépségversenyekről és üzent a Tündérszépek indulóinak is, melyre május 12-ig várjuk a vármegyénkben élő szépségek jelentkezését.

Mike Cintia szerint életre szóló élményt ad egy szépségverseny Fotó: Archív fotó

A szépségverseny – eredménytől függetlenül – új barátokat, új kapcsolatokat és egy életre szóló élményt ad. A megmérettetések később fotózásokat, munkákat hozhatnak, amiből lehet profitálni. Ehhez viszont kitartónak kell lenni - árulta el Mike Cintia. Hozzátette, hogy a családnak, barátoknak nem mellesleg büszkeség az, hogy rokonuk, ismerősük indul ilyen versenyen. Mike Cintia a Miss Hungary szépségversenyen elkápráztatta a zsűrit és a közönséget is

Fotó: Fördős Gábor-archív – Saját tapasztalatból mondom, hiszen én azóta is építem a kapcsolatot az engem támogató, nekem szurkoló emberekkel,- akik szinte már itt online térben a kis családom - hiszen a Békés vármegyei emberek nagyon büszkék, kedvesek, támogatóak tudnak lenni egy ilyen megmérettetés kapcsán. Én nagyon hálás vagyok értük! Ne félj megmutatni magad A jó megjelenés mellett az edzés és a megfelelő étkezés sem elhanyagolható. Cintia már nyolc éves kora óta sportol. – Van, ami még ezeknél is fontosabb, hogy merjen egyedi lenni, mutassa meg a saját, természetes szépségét. Fejben, mentálisan nagyon ott kell lenni, fel kell készülni, látszódnia kell annak, hogy élvezed és szereted amit csinálsz - tette hozzá az orosházi szépség. – A verseny során nem elhanyagolható az alázat. Továbbá a színpadon nagyon fontos a kisugárzás, az, hogy mindig mosolyogjon, mutassa meg a belőle kisugárzó szépséget, kedvességet. A kisugárzásod mind látszódik a képeken, a videókon, a színpadon. Minden jelentkező „titkolt” célja, hogy a verseny végeztével az ő fejére kerülhessen a korona. Mike Cintia elárulta, hogy a döntő során azonban, nem csak az a legfontosabb, hogy ki a legszebb, hiszen a szépség relatív, mindenki mást lát szépnek, akár magán, akár pedig másokon. A színpadon nagyon fontos lesz a kisugárzás, az, hogy mindig mosolyogjon, mutassa meg a belőle kisugárzó szépséget, kedvességet. Nincs mit veszítened a szépségversenyen – Én azt gondolom, hogy mindenki egyedi, különleges és mindenkiben van valami szép. Akik jelentkeztek a versenyre jól tették, nem fogják megbánni, hiszen ez egy életre szóló élmény. Sok új embert fognak megismerni, sok új helyzet/kihívás lesz, ami szerintem előnyükre is válhat. Akik gondolkodnak, hogy jelentkezzenek-e, én bátorítom őket, hogy igen, hiszen önbizalmat ad és megismerhetik magukat egy új helyzetben, feladatban. Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Békés vármegye szépségei Csongrád-Csanád, valamint Bács-Kiskun hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató elindult. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

