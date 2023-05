Szarvas Andi egy hónapja vallotta be, hogy hosszas gondolkodás után külön folytatják útjukat a vőlegényével, nem működött tovább a kapcsolatuk. Mint a Borsonline írja, Andi azt is elmondta, hogy az első két hét nagyon megviselte. Azóta viszont élvezi, hogy szingli, már talpra állt és munka, utazás, barátok és szórakozás határozza meg a mindennapjait.

A szakítása óta persze rengeteg üzenetet kap ismeretlenektől: volt olyan is, aki nagyon durva szavakkal jellemezte. A bunkó „beszélgetésről” készült képernyőfotót meg is osztotta a szépségkirálynő a 24 óráig látható Instagram-történetében.

„Ha kamu, ha nem kamu profil...tökmindegy. Nem tudom hova süllyedünk. Sok mindent „megértek”, „elfogadok”, érdektelennek tekintek. Pletykák, reddit, rossz indulat… Na, de azért ez durva” – idézte az egykori szépségkirálynőt a Borsonline.