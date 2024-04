Az országos bajnokság első napján a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka megnyerte a 200 méteres vegyesúszás előfutamát, összesítésben is első lett, s így a döntőbe jutott. Az edzőjével idén mindössze öt hetet együtt készülő Milák Kristóf is magabiztosan jutott tovább a 100 méter gyors döntőjébe, megelőzve a dohai vb-n bronzérmes Németh Nándort is. Az úszó szakágban az év egyik legjobban várt versenye az országos bajnokság, aminek oka Milák Kristóf és Hosszú Katinka nagy visszatérése. Az izgalmakat tetézi, hogy egyikük felkészüléséről sem lehetett tudni sokat, Sós Csaba szövetségi kapitány sem tudta pontosan, mire számíthat a két klasszistól – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Majd délután

Hosszú Katinka a tavalyi évet teljes egészében kihagyta, hiszen várandós volt, életet adott első gyermekének. A klasszis versenyző május elején már betölti a 35-öt, és legutóbb a 2022-es római Eb-n versenyzett. Ilyen hosszú kihagyás után Sós Csaba szövetségi szerint kisebbfajta csoda lenne, ha meg tudná úszni a párizsi szintidőt.

A 200 méter vegyes előfutamaiban valamelyest tisztult a kép, Hosszú az ötből a harmadik futamban indult, és itt győzelmet aratva jutott döntőbe. Az igazán érdekes persze az időeredménye: 2:16,58. Tájékoztató jelleggel azt is jegyezzük meg, Hosszú legjobbja, ami egyben az érvényes világcsúcs: 2:06,12., az olimpiai szintidő pedig 2:11,47 perc.

Hosszú Katinka a női 200 méteres vegyesúszás előfutama után az úszó országos bajnokságon a Duna Arénában 2024. április 9-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Ettől egyelőre nagyon messze van, s az olimpiai szintidővel rendelkező Sebestyén Dalma is gyengébbet úszott nála (2:18,10). Hosszú összesítésben az első helyen került a legjobb nyolcba, a 17 órakor kezdődő esti programban derülhet ki, mennyi van még benne – írta meg a Magyar Nemzet

Erről a futam után semmit sem akart elárulni, az olimpia bajnok úszó mindössze két szót mondott: majd délután. Hosszú további két számra nevezett be az ob-n, 400 vegyesen és 100 pillangón indulhat még. Az országos bajnokság első napján Hosszún kívül volt még egy nagy visszatérő, aki közel egy éves kihagyás után versenyzett újra.

Milák szótlan volt

A tavaly áprilisi ob idején valószínűleg egyetlen ember sem volt az országban, aki sejtette volna, hogy Milák Kristóf egy évig nem fog versenyezni. Bár már akkoriban megkezdődtek a gondok, talán még a főszereplő sem gondolta, hogy ennyi időre eltávolodik az uszodák világától. Milák az országos bajnokság első napján 100 méter gyorson indult, abban a számban, amelynek ő tartja az országos csúcsát (47,47) és amelyben a legutóbbi nagy világversenyén, a 2022-es római Eb-n ezüstérmet szerzett. Milák mellől a februári dohai vb-n bronzérmet szerző Németh Nándor indult, aki korábban elárulta, a párizsi olimpián a legfőbb célja az országos rekord visszaszerzése Miláktól. A nehéz időszakon átment úszó kiválóan tért vissza: 49,02 másodperces idővel megnyerte az előfutamokat, nyolc századdal megelőzte Némethet is. A délutáni döntőben újra összecsaphatnak.

Milák Kristóf egy évig szüneteltette a versenyzést

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Milák a futam után nem nyilatkozott, s szó nélkül elsétált a rá váró újságírók előtt. Az olimpia bajnok úszó összesen hat számban nevezett be az ob-re. Az edző Virth Balázs elárulta, hogy menet közben döntik el, hogy valójában mennyiben indul el, mert bár a gyorsasága megvan, az állóképessége még nem az igazi.