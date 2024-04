Nem így tervezte

Mindent elmond Jackl teljesítményéről, hogy a világ idei második legjobb idejét úszta a brit Freya Colbert 4:34,01-es eredménye után. A februári dohai világbajnokságon Jackl simán nyert volna a mostani teljesítményével. A Tatabányán Kocsis Márta irányításával készülő lány győztes idejénél csak két magyar úszott jobbat valaha: Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna. Nem rossz egy 15 éves úszótól, aki most már a párizsi olimpiára is készülhet – írta meg a Magyar Nemzet.

Én abszolút nem ezt terveztem. Az olimpiai szint volt a cél, de nem gondoltam volna, hogy ennyire sikerül megúszni. A 4:36 lebegett a szemem előtt, úgyhogy most nagy döbbenet nekem, hogy a 4:34,96 lett

– nyilatkozta a fiatal sportoló a döntő után.

– Hosszú Katinka és Kapás Boglárka is nagyon gratuláltak, már úgy néznek rám, mint egy vetélytársra. Ugye az egyéni csúcsomat is megjavítottam, ahhoz is szóltak pár szót. Nekem nem az olimpia lenne a fő versenynem idén, hiszen még csak a serdülő korosztályban vagyok, és az ifjúsági vb-re készülök. Az edzőmmel még meg kell beszélni a dolgokat, de úgy tűnik, hogy a 400 vegyes a jó irány – árulta el Jackl Vivien.

Matekból is jeles

A tatabányai sportoló az úszás mellett kiváló tanuló, a matek is erőssége, többször volt dobogós a rangos Bolyai matematikaversenyen. Éppen ezért cseppet sem meglepő, hogy Amerikában szeretne továbbtanulni, ahol a tanulmányai mellett kiváló körülmények között folytathatná az úszópályafutását.