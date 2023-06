A motorversenyzésnél pedig – szakágtól függetlenül – fordítva van. Balesetveszélyes ugyan, még sincs szó arról, hogy rajthoz áll valaki, és akár meg is halhat. A közgazdász azt mondja, hogy ezek kézzelfogható adatok, ez a racionalitás, így gondolkodnak az emberek – egészítette ki a szakértő.

Vagyis leegyszerűsítve: hiába nagyobb az esély meghalni a világ legmagasabb pontja felé igyekezve, mint egy motor- vagy autóverseny-pályán, mégis hamarabb haladja meg az ingerküszöböt egy ilyen csúcstámadási kísérlet közbeni tragédia, mint egy halálos versenybaleset.

„Szociálpszichológusként viszont azt mondom, az emberek nem esélyekben gondolkodnak, és ez a különbség sokkal inkább azért van, mert elindul egy spontán folyamat a médiában és a közösségi oldalakon az eseménnyel kapcsolatban, a pró és kontra vélemények egyre vadabbá válnak, és már nemcsak az ezzel foglalkozó emberek fókuszálnak erre, hanem a kívülállók is. A két konkrét esetet tekintve a motorsport most nem került ilyen fókuszba, de ott is felbukkanhat egy hasonló jelenség.”

Hogy vajon lett volna-e ekkora hírverés Suhajda Szilárd körül akkor is, ha sikerül a vállalkozása és oxigénpalack és serpák segítsége nélkül eléri a csúcsot, azt nehéz megmondani, az viszont a szakértő szerint biztos, hogy a közvéleményt, az átlagembert sokkal jobban érdekli a tragédia, mint a siker, és ez nem valamiféle magyaros hozzáállás.

„Nem a magyar ember ilyen, minden embert a végletek témája vonz. Ijeszti is meg vonzza is. Az élet-halál kérdése, a kockázatvállalás, valamiben a legnagyobb teljesítmény sokkal érdekesebb, mint például a motorsportban sikereket elérni. Hiába ugyanúgy megvannak ott is a szükséges adottságok, a fegyelmezettség, a lelkierő, a »kihívom a halált« dolog, mint a hegymászónál, az átlagember szemszögéből nézve mégsem akkora teljesítmény megnyerni egy motorversenyt, mint első magyarként felérni a csúcsra oxigénpalack nélkül. Emiatt aztán maga a felkészülés is nagyobb figyelmet kapott Suhajda Szilárd esetében, az pedig, hogy végül megszakadt vele a kapcsolat, az mindent letarolt, onnantól kezdve a nyilvánosság nyomása mindenkit elért.”