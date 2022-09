"Nekünk egyelőre a helyünket kell stabilizálnunk. Ötven év után jutottunk ki egymás után két Eb-re, és a cél az, hogy a következő Eb-n is ott legyünk" - mondta az MTI-nek Szalay Ferenc.

Egy felkészült és egységes gondolkodású csapat jött ki Kölnbe, ezzel együtt még mindig látszik a rutintalanság. A szlovénoktól megrémültünk a meccs elején, a bosnyákok ellen pedig elég volt két percnyi rövidzárlat a vereséghez. A franciák elleni egylabdás meccsen viszont nyerhettünk volna, ki tudja, mi lett volna, ha bemegy a hajrában Vovodja hármasa. Végig a nyakukon voltunk, és érződött rajtuk, hogy tartanak a vereségtől

- magyarázta az MKOSZ vezetője, aki felidézte, a magyar csapat arra készült, hogy egy meccset talán tud nyerni az Eb legerősebb csoportjában.

"Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy a leggyengébb ellenfélnek tartott bosnyákok is nagyon erősek például Nurkic miatt, aki az NBA-ben is meghatározó játékos. Azt láttam, hogy mindenki odatette magát, Perl Zoltán például kedden megfoghatatlan volt. Biztos vagyok benne, hogy mostantól már máshogyan állunk hozzá majd egy-egy erős ellenfélhez" - fogalmazott.

Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke (j) és Pór Péter, a magyar válogatott másodedzője a férfi kosárlabda Európa-bajnokság Magyarország-Litvánia mérkőzése előtt a kölni Lanxess Arénában 2022. szeptember 6-án

Fotós: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Szalay Ferenc szerint figyelni kell a nemzetközi élmezőnyt, mert félelmetes izomzatú és sebességű csapatok vesznek részt az Eb-n.

Tegnap a litvánoknál már a bemelegítés nézésétől is elfáradt az ember, úgy futottak. Ezt kell nekünk is megcsinálni, mi is emberből vagyunk, úgyhogy csak munka kérdése. Ez az Eb arra volt jó, hogy lássa Európa, hogy nem vagyunk alárendelt szerepben, és számolni kell a magyarokkal

- tette hozzá.

A jövőről szólva a szövetség elnöke megerősítette, hogy Magyarország nem pályázik a 2025-ös Eb rendezésére, ugyanakkor elképzelhető, hogy a következőre már fog.

"A magyarországi utánpótlás világversenyek lebonyolítása mindenképpen derűlátásra ad okot, ritkán fordul elő, hogy a nemzetközi szövetség három évre előre odaadja egy országnak a rendezési jogot. Jövőre Debrecenben U19-es férfi vb-re kerül sor, ami azért is fontos, mert már itt a felnőtt Eb-n is szerepelnek 19 évesek, így akik eljönnek hozzánk 2023-ban, azok nagyon komoly erőt képviselnek" - hangsúlyozta Szalay Ferenc.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese múlt héten csütörtökön mutatkozott be az egymás utáni második Eb-jén, és 95-85-re kikapott a bosnyákoktól, 103-88-ra alulmaradt a címvédő szlovénokkal szemben, vasárnap 78-74-es vereséget szenvedett a franciáktól - innentől már biztos volt a kiesés -, majd kedden 87-64-re kikapott Litvániától, és szerdán 106-71-es kiütéses vereséget szenvedett a házigazda német csapattól, így nyeretlenül zárta a tornát.

