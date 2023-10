1956 falusi eseményeit idézik fel a szentendrei Skanzenben

Az ötvenes évek mindennapjai és az 1956-os forradalom falusi eseményei elevenednek meg az '56 falun című tematikus programsorozaton a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban október 21. és 23. között.

A múzeum portáinak egy része az 1956-os forradalom vidéki eseményeinek színtere volt.

A történelmi pontokon a látogatók megismerhetik az adott helyszínen történt eseményeket az ünnepi hétvégén.

A Dél-Dunántúl tájegység Faddi házánál a látogatók megtudhatják, hogy a forradalom idején élelmiszert és ruhát gyűjtöttek a faluban a budapesti forradalmároknak. A Kisalföld tájegység Ásványrárói házánál kiderül, hogy a mosonmagyaróvári vérengzés egyik áldozata ebből a faluból származott, a határmenti Jánossomorja pedig a forradalom leverése utáni menekülési útvonal egyike volt a Nyugatra menekülő, jobb életben reménykedők számára.

Az Alföld tájegység Hajdúbagosi házában az ötvenes évek ruháit ölthetik magukra az érdeklődők, a katonai roburral körbejárhatják a „falvakat”, a Bagladi konyhában pedig csalánfőzeléket kóstolhatnak.

Színészek egy jelenetben a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, ahol felelevenítették a forradalom falusi eseményeit és az azt megelőző időszakot 2021. október 23-án

Fotó: Mohai Balázs / Forrás: MTI

A kézműves programok során a gyerekek ízelítőt kaphatnak az ötvenes évek tárgyi világából. Varrhatnak rongybabát, krumplinyomdázhatnak, készíthetnek gombfocit, de fűzhetnek nemzeti színű karkötőt is gyöngyökből. Lesznek tematikus tárlatvezetések is '56-hoz kapcsolódva, valamint bringatúrák a Skanzen Malom évében felújított malmok körül - áll a közleményben.

Terror Háza Múzeum ingyenesen látogatható

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából hétfőn ingyenes nyitvatartással, valamint fényfestéssel emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira – tájékoztatta az intézmény az MTI-t.

Közleményükben kiemelik, hogy október 23-án a múzeum ingyenesen látogatható a megszokott nyitvatartási rend szerint, 10.00 és 18.00 óra között.

Az állandó kiállítás mellett az érdeklődők megtekinthetik a „Nagy bűntetthez nagy eszme kell!" című új, időszaki tárlatot is a látogatók, amely Sam Havadtoy képzőművész, festő munkáit mutatja be.

Kiállított műalkotás a Nagy bűntetthez nagy eszme kell! című, Sam Havadtoy (Havadtõy Sámuel) amerikai-magyar képzőművész munkáiból nyílt időszaki kiállítás megnyitóján a Terror Háza Múzeumban 2023. szeptember 27-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A látogatók egész nap gyertyagyújtással emlékezhetnek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira a Múzeum előtti Hősök falánál, 22-én vasárnap, valamint 23-án pedig fényfestéssel díszítik a Terror Háza Múzeum falait

– áll a közleményben.

Október 20-án elindul a Nemzeti Múzeum 1956-ra emlékező programsorozata

A Szabadságharcosok között című kiállítás megnyitásával nyitja meg az ünnepi rendezvénysorozatot a múzeum. A különleges tárlat John Sadovy világhírű fotós fényképeit mutatja be az 1956-os magyar forradalom napjaiból – tájékoztatta az intézmény az MTI-t.

A kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a fotós két lányával együttműködve közösen szervezi a forradalom évfordulójának tiszteletére.

Mint felidézték, John Sadovy 31 éves volt, amikor az 1956-os forradalom idején lélegzetelállító fényképek segítségével ismertette meg a világgal a Magyarországon lezajlott eseményeket.

A cseh származású fotóriporter a Life című amerikai képes hetilap megbízásából érkezett hazánkba, október 29. és november 1. között, négy napig fényképezte az eseményeket.

Sadovy híres képei mellett szerepel a tárlaton több olyan, Magyarországon még nem látott felvétel is, amely bepillantást ad a szabadságharcosok és a budapesti lakosok tűzszünet alatti életébe, és megmutatja, hogyan reagáltak a háborús helyzetre a fegyveres felkelők és a fegyvertelen civilek, a felnőttek, valamint a gyerekek. Szombat délelőtt John Sadovy lányai, Liza Jane Sadovy és Yvonne Sadovy de Mitcheson egy nagyon különleges tárlatvezetést tartanak angol nyelven

– emelték ki az MNM közleményében.

Hungarian uprising 1956

Fotó: John Sadovy / Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Hétfő délelőtt 11 órától egy új kötetet mutat be a múzeum, amely témájában szintén az évfordulóhoz kötődik: az Astoria Szálló foglyai Herbert Frederick Rance beszámolója az 1956-os magyar forradalomról. Az angol papíripari kutatómérnök 1956. október 16. és október 30. között tartózkodott Budapesten, az élményeit megörökítő gépelt visszaemlékezést, valamint 28 fényképet, amelyeket nyugatnémet kollégája, Heinz Corte készített Magyarországon, Rance családja adományozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak.

Az MNM közleménye szerint a kötetet hétfőn kedvezményesen lehet megvásárolni a múzeum boltjában, a kötetbemutatón egy kerekasztal-beszélgetés is várja az érdeklődőket Bognár Katalin, a MNM Történeti Fényképtára történész-muzeológusa, Müller Rolf, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára történésze és Gál Vilmos, a MNM Modernkori Főosztály történész-muzeológusa részvételével.

A programsorozatot Bognár Katalin, a John Sadovy fényképeiből készült kiállítás kurátorának tárlatvezetése zárja majd hétfőn délután.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy október 23-án egész nap ingyenes látogatható a Nemzeti Múzeum valamennyi kiállítása a World Press Photo tárlaton kívül.

A világtörténelmet író elődök előtt tiszteleg a Rákóczi Szövetség

Tízezer középiskolás és egyetemista részvételével emlékezik az 1956-os forradalomra és szabadságharcra, a világtörténelmet író elődökre a Rákóczi Szövetség

A szövetség MTI-hez eljuttatott közleménye szerint:

október 21-23. között közel háromezer középiskolás és egyetemista érkezik Budapestre, a Gloria Victis 1956-os emlékünnepségre.

Mellettük 140 Kárpát-medencei középiskola több mint hétezer diákja utazik legalább egy határ átlépésével egy másik magyar középiskolához ünnepelni.

A Gloria Victis 1956-os Emlékünnepség – néhai Halzl József elnöknek köszönhetően – a Rákóczi Szövetség legnagyobb és legemblematikusabb rendezvényévé vált az elmúlt három évtizedben

– hangsúlyozták.

Versenyzők az Aranybulla 800 – Gloria Victis tanulmányi versenyen az Országházban az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján, 2022. október 23-án

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A háromnapos rendezvény meghatározó eleme – az állami ünnepség részeként – a műegyetemi aulai megemlékezés október 22-én, vasárnap. A Műegyetemtől 16 órakor indul a fáklyás felvonulás a történelmi útvonalon a Bem térre, ahol 17 órától megemlékezést és koszorúzást tartanak. A Műegyetemen zajlik október 22-én és 23-án a nagy hagyományú Gloria Victis Középiskolai Történelmi Vetélkedő – 60 iskola, 180 diákjának részvételével – amelynek idei témája: A Himnusztól a Nemzeti dalig.

A Magyar Nemzeti Múzeumban szintén október 22-én és 23-án Madách 200 középiskolai irodalmi vetélkedőt rendeznek 180 diák részvételével. A vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadója október 23-án – közölték.

Mindenki előtt megnyitja kapuit az Országház október 23-án

A Parlament nyílt napot tart október 23-án, a nemzeti ünnep alkalmából. Szeretettel várnak minden érdeklődőt 10 és 18 óra között – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Országház sajtóirodája.

Érdeklődők várakoznak a Kossuth téren a Nyitott Parlament látogatói napon

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

A látogatók megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, és a Szent Koronát is.

A belépés mindenkinek ingyenes, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel sorban állás várható. Az épületbe kizárólag biztonsági átvizsgálás után lehet belépni.

A vezetett Országház-látogató csoportok is indulnak a látogatóközpontból 9 és 16 óra között. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is nyitva tartanak: A magyar törvényhozás ezer éve című kiállítás 9 és 17 óra között, a Kőtár és az In memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállítás 10 és 18 óra között szintén díjmentesen tekinthető meg – olvasható a Országház honlapján.

Premier előtt mutatják be New Yorkban a Semmelweis című romantikus történelmi drámát

A Semmelweis Ignácról szóló filmet az 1956-os forradalom emléknapján, október 23-án New Yorkban, a Museum of the Moving Image-ban.

Koltai Lajos filmje a New York-i Liszt Intézet szervezésében lesz látható, az alkotást a New York-i bemutató után a nyugati parton, a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon is vetítik október 27-én. Magyarországon november 30-án kerül országszerte a mozikba az InterCom forgalmazásában – olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával és a Szupermodern Filmstúdió gyártásában készült

romantikus történelmi dráma Semmelweis Ignác magyar szülésorvos életét és munkásságát dolgozza fel. Az orvos a hagyományos teóriákkal szembeszállva törekedett arra, hogy legyőzze a 19. század egyik legpusztítóbb kórját, a gyermekágyi lázat. Semmelweis a halálos kór mellett a vaskalapos vezetés ellen is harcolt, akik mindent megtettek, hogy tekintélyüket megvédjék a megszállott magyar orvos felfedezéseinek következményeitől.

A romantikus, fordulatos film megidézi a 19. századi Bécs hangulatát, a korabeli kórház életre-halálra menő tragédiáit, az osztrák és magyar orvosok közötti feloldhatatlan ellentéteket és a gyötrő szerelmi vágyat – olvasható a tájékoztatóban.

A Semmelweis New Yorki-i díszbemutatóján részt vesz Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, az NFI igazgatóságának elnöke, Koltai Lajos rendező, Lajos Tamás, a film producere és Vecsei H. Miklós, a Semmelweis címszereplője. A vetítést beszélgetés követi a film készítőivel.

Az Oscar-díjra jelölt operatőr-rendező, Koltai Lajos új filmjében a főszereplők – Vecsei H. Miklós és Nagy Katica – mellett fontos szerepet kapott Gálffi László, Kovács Tamás, Lengyel Ferenc, Szűcs Nelli, Elek Ferenc, Kovács Lajos, Györgyi Anna, Csapó Attila, Znamenák István, Hajduk Károly, Simon Kornél, Mészáros Blanka és Kizlinger Lilla is.

A Semmelweis operatőre Nagy András volt, a forgatókönyvet Maruszki Balázs írta. A film dramaturgja Goda Kriszta, látványtervezője Pater Sparrow, jelmeztervezője Szakács Györgyi, vágója Kovács Zoltán.