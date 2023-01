A hősi emlékművekről tudni kell, hogy egyszerre szolgálták az egyéni, a családi és a kollektív emlékezetet is, hiszen feliratuk általában felsorolja a háborúban elesett és eltűnt katonák névsorát. 1990-től pedig sokukra a második világégésben odaveszettek neveit is fel lehetett már vésni. Ezen alkotások felállítása mindig jelentős pillanat, nevezetes dátum volt a települések életében. Az avatásokon megjelentek a falvak, városok elöljárói, országgyűlési képviselők, egyházi nagyjaink és a katonai vezetők is. Komoly megtiszteltetés volt, ha a kormányzó, Horthy Miklós és József főherceg is eljött egy ilyen eseményre.