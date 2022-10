Egymást érik a drámai események a kemecsei Lakatos Gabriella és családja életében. A fiatal édesanyát volt párja a szakítás után elrabolta, ám a lánynak sikerült megszöknie és feljelentést tennie. Gy. Attila ezután megpróbálta rábírni, hogy a feljelentést vonja vissza, és adjon neki egy új esélyt, de a 22 éves nő egyikre sem volt hajlandó. A környezetében csak Gengszternek nevezett férfi éktelen haragra gerjedt, a volt szerelmét irgalmatlanul megverte, majd mindkét szemgolyóját kinyomta.

Ápoló testvére kezeli mindennap

Az orvosoknak esélyük sem volt a fiatal lány látását megmenteni. Gabriella legfőbb támasza azóta a fivére, Róbert, aki viszont epilepsziában és gerincbántalmakban szenved, és bár szociális munkás oklevéllel rendelkezik, nem talál munkát.

– Gabica 40 ezer forintos ápolási díjából élünk – mondta a Borsnak Róbert, és hozzátette: Az utóbbi hetekben hirtelen romlásnak indult a húga állapota.

Begyulladt a kötőhártyája, így ki kellett venni a műszemgolyókat a szemüregből.

– Most is kagyló takarja a szeme helyét. Naponta ötször kell a száraz kötést cserélnem, és cseppentenem Gabica szemüregébe... Még szerencse, hogy ápolói képesítéssel is rendelkezem – magyarázta a fivér.

A kislánya miatt erősnek kell lennie

Gabriella erős nő, de néha ő is úgy érzi, nem bírja tovább a megpróbáltatásokat.

– A kislányom, Mira miatt erősnek kell maradnom. A napokban ünnepeljük az ötödik születésnapját, nem ronthatjuk el az örömét. Nem is tudja, hogy hatalmas fájdalmaim vannak. Ordítani tudnék, de nem teszem. Mirácska látta a kivett szemgolyóimat. Azt hiszi, hogy csak pihenek, hogy később még jobban lássak velük – árulta el a Borsnak az édesanya, akitől a történtek óta nem kért bocsánatot kegyetlen támadója.

– Meg sem próbálta velem felvenni a kapcsolatot, igaz, amit tett, azt szinte nem is lehet megbocsátani. Hiszem, hogy az Úr megsegít, és ugyan az orvosok egyelőre azt mondják, hogy nincs megoldás arra, hogy még gyönyörködhessek a napfényben, nem adom fel a reményt – jelentette ki az édesanya.

Elmarad az ítélethirdetés

Gabriella egyre ügyesebben mozog a testvérével közös otthonában, a vasárnapi, háromfogásos ebédet pedig már egyedül szokta megfőzni. Szeretne kapni egy vakvezető kutyát, de annak feltétele, hogy megtanuljon fehér bottal járni, amire viszont egyelőre nem viszi rá a lélek.

Tudja, hogy előbb-utóbb meg kell tanulnia a Braille-írás olvasását, ahhoz viszont előbb lélekben is fel kell készülnie.

Hétfőn a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódott a nő elrablásának ügye. Keddre tervezték az ítélethirdetést, ám ez elmaradt, ugyanis kiderült, hogy további tanúk meghallgatása szükséges. A maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés, illetve az emberülési kísérlet ügye még nyomozati szakaszban van.