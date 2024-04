Az államtitkár úgy fogalmazott: az eÁFA-rendszer használata nem kötelező, azonban az ÁNYK-hoz képest számos előnyt kínál. Lehetőség nyílik a szükséges adóhatósági adatok – például befogadott és kiállított számlák, vámeljárások adatainak – lekérdezésére, valamint az adónyilvántartás elkészítése, továbbá adóhatósági adatokra alapozott strukturált ellenőrzési folyamat mellett, a bevallási kötelezettség egyszerű teljesítésére. Az eÁFA-rendszerben a bevallás benyújtását megelőző ellenőrzés a korábbihoz képest egyszerűbb, és akár a NAV kockázatelemzése során fellelt eltérésekre is felhívhatja a figyelmet.

Izer Norbert elmondta,

a bevallási kötelezettségét gép-gép kapcsolaton keresztül teljesítő adóalany mentesül az önellenőrzési pótlék alól, ha az önellenőrzést a bevallás benyújtásától, de legkésőbb az esedékességétől számított 15 napon belül nyújtja be az adózó.

Jelentős adminisztrációs könnyítés továbbá, hogy a bevallást az eÁFA-rendszerben benyújtóknak nem kell az összesítő nyilatkozaton is adatot szolgáltatni, azaz mentesülnek az áfabevallás M lapja kitöltése alól.

Az államtitkár úgy fogalmazott: az adminisztrációs terhek csökkentése mellett a gazdaság fehérítését is szolgálják ezek a kormányzati intézkedések. Ráadásul a papírszámláról áttérők számlánként több száz forintot is spórolhatnak. Az online számlázás révén pedig a cégek egyre nagyobb informatikai jártasságra tesznek szert, amely nemcsak az adott vállalkozást fejleszti, hanem jelentős szerepet játszhat Magyarország versenyképességének további növekedésében is.